Don Omar despata la olla y revela el “verdadero rostro” de Daddy Yankee

Mientras Daddy Yankee se prepara para su despedida de los escenarios con el tour «La Última Vuelta Word Tour», Don Omar otro astro del género urbano, ha comenzado a revelar detalles de su enemistad con Yankee.

Recordemos, que ambos artistan han mantenido una rivalidad la cuál pensábamos había terminado, pero al parecer sigue latente. Omar Ladrón, mejor conocido como Don Omar, fue entrevistado por El Chombo y durante la entrevista con el productor panameño, Don reveló detalles de su relación y su ruptura comercial con Daddy Yankee.

Todo comenzó con un concierto que Don Omar le propuso a Rafael Pina, que se iba a llamar Don vs Don. Él cuenta que el productor le dijo que incluyera a Daddy Yankee en la idea.

A medida que comenzó a gestarse la gira de The Kingdom, hubo una serie de sucesos que incomodaron al cantante de Danza Kuduro. Primero porque a Yankee no le gustó la logística y escenografía que propuso Don Omar y segundo porque tras el primer show salió una portada agresiva en el periódico más importante de Puerto Rico: “Daddy Yankee noquea a Don Omar”.

“Las primeras planas de los periódicos se compran. En una ecuación donde hay dos personas, si yo no compré la portada ¿Quién la compró? El segundo día del show en Puerto Rico llegué con el periódico en la mano y se los puse encima de la mesa y me dijeron que no volvía a pasar y yo les dije que claro que no iba a pasar porque yo soy el primero que no voy a venir más”, narra Don Omar a El Chombo.

No obstante, lo que agotó la paciencia de Don Omar, fue que en el marco de la gira le desconectaron el cableado de la consola cuando le tocaba subir a tarima en Las Vegas (Estados Unidos). Ahí fue cuando él abandonó a Rafael Pina y a Daddy Yankee en la gira. A pesar del problema, Don Omar dice estar contento por la gira de despedida de su colega.