EN VIDEO: Reportan tiroteo en hotel de Míchigan

Las autoridades de Michigan, Estados Unidos, reportaron sobre el medio día un tiroteo activo en el Hotel Hampton Inn, específicamente en la ciudad de Dearborn. La Policía Estatal de Michigan indicó que todavía se estaban escuchando disparos y que los agentes intentaban despejar la zona.

Por Semana

“Hay una escena de tiroteo activa actual en el Hampton Inn, 22324 Michigan Ave en Dearborn. Esta situación es activa y peligrosa. Manténgase alejado de la escena”, señalaron las autoridades.

There is a current active shooting scene at the Hampton Inn, 22324 Michigan Ave in Dearborn. This situation is active and dangerous. Stay away from the scene. pic.twitter.com/bLAlwdmDgn

— MSP Second District (@mspmetrodet) October 6, 2022