Retrato de una obsesión: Marilyn Monroe, de “Blonde” a los fenómenos “Barbiecore” y “BimboTok”

A fines de abril, la vida y la muerte de Marilyn Monroe fueron el tema del documental de Netflix El misterio de Marilyn Monroe: las cintas inéditas, que exploró un puñado de teorías de conspiración sobre su relación con el presidente John F. Kennedy y su hermano Robert. La semana siguiente, Kim Kardashian apareció en los titulares de todo el mundo cuando llegó a la Met Gala, tan elegantemente tarde que fue la última invitada en la escena, con el mismo vestido que Monroe usó para cantar “Feliz cumpleaños” a Kennedy en 1962. La semana siguiente, el famoso retrato de Andy Warhol de Monroe se vendió por un récord de 195 millones de dólares en una subasta de Christie’s.

Por washingtonpost.com

Con la incorporación de Blonde, la nueva película de Andrew Dominik (basada en la novela del mismo nombre de Joyce Carol Oates) que llegó a Netflix, ahora sería difícil refutar: estamos en un año de Marilyn. Con su pelo blanco dorado inconfundible como algodón de azúcar en las pantallas de inicio de los streamers y su mirada enigmática y somnolienta asomándose desde las páginas de noticias de entretenimiento, la fascinación por ella está alcanzando su punto máximo una vez más.

Monroe “representa muchas cosas para mucha gente”, dice Lucy Bolton, profesora de lengua, literatura y cine en la Universidad Queen Mary de Londres y editora invitada de 2015 #Marilyneveryday: The Persistence of Marilyn Monroe as a Cultural Icon número de la revista Cine, Moda y Consumo. Su imagen “ha llegado a representar la esencia misma del glamour y la belleza”, dice Bolton, mientras que la historia de su vida “representa la clásica historia de mala suerte, de la pobreza a la riqueza” de triunfar en Hollywood.

De hecho, la venta del retrato de Monroe y el controvertido uso de su vestido en la Met Gala celebraron el antiguo aspecto de la fama de Monroe, que de repente se siente de nuevo en sintonía con la estética ultrafemenina que últimamente se ha puesto de moda entre algunos estadounidenses más jóvenes. Pero ninguno de los momentos de fijación con Marilyn de este año se ha relacionado tan directamente con esta última como Blonde, que se centra en Norma Jeane Baker, la mujer que se convirtió en Marilyn Monroe.

Algunas fuerzas han convergido este año para crear un período de fascinación renovada con Monroe, o quizás más exactamente, con la iconografía de Monroe. Para empezar, 2022 marca el 60 aniversario de la muerte de Monroe a la edad de 36 años. En agosto, se llevó a cabo un servicio conmemorativo en su honor en Los Ángeles, programado para el día de su muerte; homenajes y recuerdos surgieron por todo Internet. Su muerte por derecho propio, señala Bolton, su naturaleza aparentemente accidental junto con su inoportunidad, explica gran parte de su mística perdurable. “Tiene una narrativa de víctima”, dice Bolton, “que, como Judy Garland o la princesa Diana, tiene su propia aura de tragedia. Y eso atrae a la gente”.

Y aunque ciertos aspectos de su imagen icónica han ido y venido, entre ellos sus sujetadores puntiagudos y su corte de pelo Middy, varios vuelven a estar de moda de forma rutinaria y lo han vuelto a hacer este año. “He notado una vez más que la ropa está llegando a los años 60?, dice Donelle Dadigan, presidenta y fundadora del Museo de Hollywood en California (donde el interés en los artículos de Monroe aumenta cada año en junio, cerca de su cumpleaños). De hecho, si bien muchos de los estilos más modernos de la actualidad están inspirados en los años 90 y 2000, los elementos básicos de la era Monroe de finales de los 50 y principios de los 60, como el delineador de ojos alado, las faldas midi y los coloridos conjuntos de dos piezas a juego, están cobrando fuerza. (Por supuesto, gran parte del aspecto característico de Monroe nunca ha pasado de moda. “Podemos elegir prácticamente cualquier revista, especialmente una revista de moda como Elle, Vogue o Harper’.

Además, señala Bolton, Monroe hoy “representa una especie de feminidad y belleza irresistible e innegable”, y en 2022, después de varios años de inactividad gracias a los estilos modestos y andróginos post-#MeToo de los estadounidenses y la era de los pantalones de chándal de la pandemia de coronavirus, vuelve la feminidad innegable. Vogue anunció recientemente “Barbiecore” como la tendencia más candente del verano, y un género de TikTok conocido como “BimboTok” fue el tema de muchas historias de tendencias en 2022. En él, creadoras de contenido que reclaman descaradamente la idea de que estar abiertamente sexualizada a propósito está bien, y no se necesita más justificación.

Lo cual no quiere decir que eso fuera cierto para Marilyn Monroe; de hecho, como señalan Bolton y Dadigan, la propia Monroe era ambiciosa en cuanto a su carrera como actriz y perseguía activamente papeles que no fueran “bombas”. Pero el género parece seguir el ejemplo de la burbujeante personalidad pública de Monroe y su aparente disfrute de ser una mujer hermosa e hiperfemenina.

Chrissy Chlapecka, de 22 años, es una de las TikTokers más destacadas asociadas con BimboTok, y nombra a Monroe entre sus inspiraciones de toda la vida. Sin embargo, al crecer en la década de 2000, Chlapecka vio lo que pasaba con las mujeres que se atrevían a disfrutar de la feminidad a la vista del público. “La forma en que se hablaba [de Marilyn] a principios de la década de 2000… los medios de comunicación tomaban a cualquier mujer y la escupían. Como Britney Spears, como Janet Jackson”, dice. Así que fue confuso crecer y sentir una conexión con una figura como Monroe. Sus maestros e incluso algunos miembros de su familia, dice, eran “raros” al respecto.

“Todos sabían que ella era icónica. Pero en cierto modo era un pequeño tabú, ¿sabes?”. Recuerda Clapecka. “Y yo estaba como, ‘¿Por qué?’ “

Blonde, aunque torpemente, intenta responder a esa pregunta, ya que es el raro tributo de Monroe que mira de cerca a la persona mortal detrás de la imagen inmortal. También, para ser claros, se basa en una obra de ficción: el libro de Oates, publicado en 2000, se asienta firmemente en el género de la ficción biográfica, ya que imagina la vida de la mujer anteriormente conocida como Norma Jeane.

Aún así, Blonde, la película, cubre muchas de las principales tragedias y pruebas conocidas de la vida real de Monroe, como la enfermedad mental de su madre y la suya propia, sus matrimonios fallidos, sus problemas de abuso de sustancias y su deseo no realizado de convertirse en madre. En su narración, separa hábilmente a Norma Jeane de Marilyn, la primera abusada y antagonizada repetidamente, la segunda celebrada y adorada hasta un grado opresivo. (También se salta algunos momentos famosos, como el matrimonio temprano de Monroe en su adolescencia con un policía, así como el hecho de que tenía medio hermanos, con uno de los cuales se volvió a conectar más tarde en la vida. En 1994, su media hermana Berniece Baker Miracle escribió My Sister Marilyn, y sigue siendo uno de los pocos libros definitivos de no ficción detrás de escena sobre la vida de la actriz).

Blonde, se podría decir, aplica la práctica de la década de 2020 de reexaminar la fama femenina en retrospectiva (ver: Framing Britney Spears, Malfunction: The Dressing Down of Janet Jackson, Slow Burn: The Clinton Impeachment y Gaslit) a una de las mujeres más famosas de todos los tiempos, punto final. Y, por supuesto, llega a la conclusión ahora familiar de que había mucho más en la historia de lo que parecía en ese momento.

Bolton, hablando en agosto, tenía la esperanza de que Blonde “presentara una experiencia de la vida de Monroe que no sea demasiado melodramática o sensacionalista por el simple hecho de serlo, porque no tiene por qué serlo”. Ciertamente, algunos críticos se han encogido o retrocedido ante la brutalidad de primer plano de sus representaciones de agresión sexual, violencia física y aborto. Pero la película de Dominik ciertamente cumple con la otra expectativa de Bolton: “Respeto y fidelidad a la complejidad de la persona”.