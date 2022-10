Los estados de EEUU donde se pagan impuestos por los beneficios del Seguro Social

Posteado en: USA

Más de 10 estados cobran impuestos sobre los beneficios del Seguro Social, aunque las tasas y los montos deducibles varían ampliamente y dependen de tus ingresos y, en ciertos casos, también de tu edad. Aquí, una guía para entender cuánto debes pagar en dónde.

Tanto el Gobierno federal como algunos gobiernos estatales cobran impuestos sobre los beneficios del Seguro Social. A continuación te explicamos cómo es cada cobro.

Impuestos federales a los beneficios del Seguro Social

Si tienes ingresos sustanciales más allá de los beneficios del Seguro Social, por ejemplo provenientes de un salario, intereses o dividendos, entre otras categorías, puede que tengas que pagar impuestos federales sobre esos beneficios.

Según el reglamento del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), puedes tener que pagar impuestos por hasta un 50% de los beneficios si presentas una declaración de impuestos como individuo y tu ingreso combinado (término con el que se denomina al ingreso bruto ajustado más los intereses no tributables y la mitad de los beneficios del Seguro Social) es de entre US$ 25.000 y US$ 34.000. Si tu ingreso combinado supera esa cifra, hasta el 85% de los beneficios pueden estar sujetos a impuestos.

Si presentas una declaración conjunta con tu cónyuge y su ingreso combinado es de US$ 32.000 a US$ 44.000, puede que debas pagar impuestos hasta por un 50% de los beneficios del Servicio Social. La cifra aumenta a un 85% si los ingresos combinados son de más de US$ 44.000.

