Salud en crisis: Pacientes de hemodiálisis en Guárico no cuentan con especialistas en unidades de atención

“Desde enero no tenemos especialista, no tenemos nefrólogo. Nuestros familiares han venido decayendo ¿de qué manera decaen? Mi esposo está presentando una hipotensión y no ha sido evaluado por un especialista para que nos diga el porqué. Se ha desmayado cuatro veces en la máquina de diálisis. Solamente tenemos enfermeras y médicos residentes, pero el especialista es indispensable en ese espacio”.

Por Corresponsalía La Patilla

Esa es la actual realidad de los pacientes de la Unidad de Hemodiálisis del Hospital “Darío Vivas” perteneciente al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), ubicado en el municipio Juan Germán Roscio Nieves del estado Guárico.

Así lo denunció Merlín Martínez, esposa de un interno de esta área, quien manifestó también que desde hace cuatro meses no llegan los hipertensivos a la farmacia del centro de salud, por lo que los familiares deben costear los medicamentos de alto costo y además destinar sus ingresos a la compra de comida y otros gastos, que se hace cada mes más cuesta arriba por los bajos salarios que perciben los venezolanos.

Por otro lado, reclamó que incluso fue agredida por una funcionaria de seguridad del recinto, quien le ofreció “unos golpes” solo por estacionar en las inmediaciones del hospital a la espera de su pareja.

“El estacionamiento de un lado estaba full y del otro lado estaban tres puestos vacíos. En uno va la ambulancia, en otro la directora y queda un puesto: yo le pedí 10 minutos para esperar a mi esposo que tiene discapacidad visual y discapacidad renal, por lo tanto debo estacionarme lo más cerca de la salida. Pero ella salió de manera molesta a decirme que no me podía estacionar y luego me golpeó mi carro y aparte de golpearme el vehículo, me dijo que me iba a caer a golpes afuera del Seguro Social”, señaló Martínez.

Este hecho fue denunciado ante la Defensoría del Pueblo de la capital guariqueña, siendo acompañado por el equipo de la Red Justicia y Libertad, iniciativa de la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundahullan) y su coordinadora regional, Neulys Álvarez.