Estos son signos del zodiaco que no logran olvidar a su ex tan fácil

Posteado en: Curiosidades, Titulares

La astrología puede ser tu principal aliada si deseas saber cómo es tanto tu personalidad como la de los que te rodean. Gracias a ella conocerás cómo reaccionas ante ciertas situaciones, como por ejemplo en el terreno amoroso, ya que los expertos en estudiar los movimientos de los astros han identificado a los 7 signos del zodiaco que no olvidan a su ex amor tan fácilmente.

Por En Pareja

Tauro: si hay algo que caracteriza a los representados por el toro, es un terquedad, romanticismo y ser sumamente posesivos, todos los ingredientes para no querer “soltar” jamás a su ex. Las personas nacidas bajo este signo se entregan con el corazón y esperan siempre lo mismo por parte de sus parejas. Como si eso no fuera suficiente, les cuestan mucho trabajo los cambios, por lo que cambiar de relación representa para ellos un verdadero caos.

Cáncer: Es conocido por tener siempre sus sentimientos a flor de piel y ser el más sensible del zodiaco. Cuando se enamoran lo hacen con toda el alma y pensando que será para siempre. Por tal motivo se le complica dejar ir a quien consideraba el amor de su vida. “Desamorarse” resulta para ellos imposible.

Virgo: Es el signo más perfeccionista del zodiaco, por eso le parece imposible que haya “fallado” en los terrenos del amor. A ellos se les complica mucho encontrar a la persona ideal para entablar una relación, ya que nadie cumple con todas sus expectativas, es por eso que cuando conocen a quien se adecua más a lo que estaba buscando, les cuesta mucho trabajo dejarla.

Piscis: Los más fantasiosos del zodiaco creen que el amor de cuentos de hadas puede ser una realidad y se esfuerzan por tener una historia de amor digna de ellos. Es por eso que idealiza su relación a tal grado que luchan hasta el final para conservarla. Por lo que dejar ir a un amor es algo que no entenderán jamás.

Leo: A las personas nacidas bajo este signo les cuesta mucho trabajo dejar ir a la persona amada, pero no por amor, sino por vanidad, ya que no conciben que haya alguien que no quiera estar a su lado. Es tan grande su ego que les impide ver más allá de él. Desean mantener a esa persona, pero solo por orgullo.

Escorpio: Es otro de los signos del zodiaco a los que les cuesta trabajo dejar a sus ex, pero no por amor, sino por orgullo. Son de los más vengativos del horóscopo por lo tanto hará todo lo posible por mantener a su lado a su examor, pero solo para darle una “cucharada de su propio chocolate” y que sufra todo el dolor que él tuvo que experimentar.

Aries: A las personas nacidas bajo este signo no les gusta perder, y consideran que una ruptura lo es, sobre todo cuando ellos querían seguir en ella. Por lo tanto hará todo lo posible por estar al lado de esa persona aunque no la quiera o sepa que no es amado, hasta que él quiera , para no quedar como el “vencido”.