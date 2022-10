¿Narcohalloween en EEUU? Incautaron más de 400 mil dólares de metanfetamina líquida dentro de calabazas

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Oficiales de la patrulla fronteriza en Texas, Estados Unidos, encontraron recientemente decoraciones de Halloween sospechosas durante una inspección en el puerto de entrada de Eagle Pass.

Por Semana

Mientras realizaban una segunda inspección de un automóvil proveniente de México, los oficiales de campo descubrieron 402.196 dólares en metanfetamina líquida dentro de calabazas, dijo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. en un comunicado de prensa.

Aproximadamente, 136 condones llenos con casi 44 libras de metanfetamina líquida fueron colocados en cuatro calabazas que estaban en el automóvil.

Por su parte, la directora interina del puerto de entrada de Eagle Pass, Elizabeth Garduno, dijo que los oficiales de primera línea han visto “casi todo” cuando se trata de intentos de contrabando de drogas.

“Este martes no fue la excepción, ya que encontraron metanfetamina líquida escondida dentro de las calabazas. Los oficiales utilizaron su capacitación, experiencia, habilidades de entrevista y descubrieron un método de contrabando de narcóticos bastante novedoso en el proceso”, dijo Garduno.

NOT A GOURD HIDING SPOT

Eagle Pass CBP officers spilled the guts of several pumpkins on Tuesday and seized nearly 44lbs of liquid methamphetamine concealed inside.

Details: https://t.co/Ane9SKQ4oT pic.twitter.com/wGu6o5YmaA

— CBP (@CBP) October 14, 2022