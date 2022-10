Liz Truss, la primera ministra británica más breve de la historia

Click to share on Google News (Opens in new window)

Liz Truss, que ha anunciado su dimisión 45 días después de ser designada como primera ministra británica por la reina Isabel II, ha sido la jefa de Gobierno más breve en la historia del Reino Unido.

Truss avanzó este jueves en una comparecencia frente a Downing Street que su sucesor será elegido durante la próxima semana.

A la mandataria conservadora le quedaban 73 días para superar la marca de George Canning, duque de Portland, que murió en agosto de 1827, 118 días después de asumir la jefatura del Ejecutivo.

Su sucesor, Frederick John Robinson, primer vizconde de Goderich, un miembro de la aristocracia rural británica, también conservador, superó esa marca por unos pocos días -mantuvo el Gobierno durante 143 días-.

Andrew Bonar Law, el único canadiense que ha gobernado el Reino Unido, se mantuvo en el poder durante 211 días, entre octubre de 1922 y mayo de 1923.

Lista de los primeros ministros británicos más breves de la historia:

1. Liz Truss (2022) – 45 días, a los que se sumará previsiblemente en torno a una semana como jefa de Gobierno interina.

2. George Canning (1827) – 118 días

3. Frederick John Robinson (1827-28) – 143 días

4. Andrew Bonar Law (1922-23) – 211 días

5. William Cavendish (1756-57) – 225 días

6. William Petty (1782-83) – 265 días

BREAKING NEWS: Liz Truss is to resign as prime minister after just six weeks, making her premiership the shortest in British history, Sky News understands.

Sky's @BethRigby reports.

Latest: https://t.co/U5XiCnHdnm

? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/oynLqSrc5l

— Sky News (@SkyNews) October 20, 2022