Lo que necesita saber sobre el programa de parole humanitario en EEUU para los venezolanos (Videos)

Posteado en: Actualidad, Diáspora, Internacionales

Hace solo unos días, el gobierno de EEUU puso en vigor un programa de permisos humanitarios para venezolanos que permitirá la entrada de 24.000 aplicantes, quienes podrán vivir y trabajar legalmente por dos años en territorio estadounidense. Este nuevo recurso fue implementado con el fin de reducir la cantidad récord de personas que llegan cada día a la frontera sur del país y, según Washington, ayudará a encauzar la migración por vías legales.

Por Yeny García / vozdeamerica.com

La Voz de América conversó en Miami con el abogado especializado en derecho migratorio William Allen, quien ofreció detalles sobre el programa y aclaró dudas de nuestra audiencia.

VOA: ¿Qué requisitos deben cumplir las personas que quieran aplicar a este nuevo programa?

Allen: Hay varios requisitos. Número 1, tienes que ser ciudadano venezolano. Si es una familia, solo uno de los aplicantes tiene que serlo. Por ejemplo, el aplicante principal tiene que ser venezolano, pero su esposa o esposo puede ser ecuatoriano o española. ¿Quién entra? El reclamado, su pareja y los hijos menores de 21 años. Antes solo una pareja casada legalmente podía calificar, ahora se tiene en cuenta la unión libre, legal en Venezuela.

Muy importante: no pueden tener nacionalidad, refugio ni residencia en otros países.

También serán sujetos a un récord de huellas que asegura que no tienen ningún tipo de cargos criminales en Venezuela o en cualquier otro país.

Deben tener un patrocinador en EEUU. Estos pueden ser ciudadanos o residentes, pero también personas que tengan Estatus de Protección Temporal o TPS. O sea, la persona que brinda el apoyo financiero debe tener un estatus legal. Incluso puede ser un beneficiado del DACA.

Si tienen visa de turismo también pueden aplicar, siempre que estén fuera de EEUU.

VOA: ¿Se necesita pasaporte?

Allen: Se necesita un pasaporte vigente para poder viajar al extranjero. Me preocupa, porque los venezolanos saben lo difícil que es obtener un pasaporte en Venezuela.

VOA: ¿Se puede aplicar desde cualquier país?

Allen: Sí, ya nosotros hemos tramitado varias aplicaciones. Se puede aplicar desde cualquier país porque es completamente online, pero el solicitante debe estar fuera de EEUU.

VOA: ¿Quiénes no califican?

Allen: Cualquier persona que ha cruzado frontera por Panamá o México después del 19 de octubre de este año, no califica. Cualquier persona que tenga estatus de residente o asilado en un tercer país, no califica. Los que tengan doble ciudadanía, no califican, con la excepción de si es pareja de un solicitante que tenga solamente ciudadanía venezolana.

Tampoco califican los que tengan algún antecedente criminal, que hayan sido deportados desde los EEUU en los últimos cinco años o se les haya negado la entrada en frontera.

VOA: ¿Cómo se va a hacer la toma de las huellas?

Allen: Todavía no están afinados los detalles, pero todo parece indicar que las huellas se van a tomar en un consulado de EEUU, lo que no sabemos aún en qué país.

Una vez que se envíe la aplicación, darán una cita para las huellas. No estoy seguro de si va a ser en la embajada de Colombia y Ecuador. Me preocupa que no se haya designado todavía un consulado para esto. Hasta este momento el consulado estadounidense que se ocupa de tramitar los procesos para venezolanos es el que está en Colombia.

VOA: ¿Qué pasará si no hay acceso en Venezuela a las vacunas de COVID-19 aprobadas por EEUU y requeridas para aplicar?

Allen: Lo mismo que pasa en el caso de los cubanos, que en muchos casos se vacunan en Guyana, porque ahí es donde tramitan sus casos después del cierre de la embajada de EEUU en La Habana. Quizá los venezolanos se puedan poner las vacunas en los países donde se haga la toma de huellas.

Este programa empezó el lunes y todavía en los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de EEUU están afinando detalles.

VOA: ¿La aplicación tiene fecha de expiración?

Allen: En este momento la aplicación dice que se va a garantizar permiso humanitario por dos años. Creo que una vez que lleguen al cupo de 24.000 va a parar. La pregunta es ¿cuán rápido se va a llegar a esta cifra?

Sospecho que hay más de 24.000 que ya han aplicado en apenas de cinco días desde que se comenzó a poner en vigor este programa. Este es un número pequeño, y creo que es un error limitarlo a las personas que no hayan cruzado frontera.



Video VOA

VOA: ¿Cuánto debe demorar el proceso?

Allen: Los tiempos de USCIS son diferentes en cada caso. La aceptación inicial de la aplicación debe ser relativamente rápida. Ya tenemos un caso de una persona a la que le aplicamos ayer y ya le aceptaron su planilla inicial. Solo en 24 horas. La demora va a venir luego en la parte de las huellas. Lo primero son los datos del patrocinador y luego de que se aprueba la aplicación, viene la toma de huellas.

VOA: ¿Qué va a pasar cuando se cumplan los dos años del permiso?

Allen: Las personas van a entrar con un parole de dos años. No estoy claro que va a pasar después de dos. Cuando se entra con este tipo de permiso humanitario se puede aplicar a un cambio de estatus, a una residencia o un permiso de trabajo. Me preocupa también que este limitado a 24.000 personas. En el año fiscal 2022 casi 170.000 venezolanos entraron por frontera. Es una parte muy pequeña de ese número.

VOA: ¿Todavía se puede pedir asilo en la frontera?

Allen: En este momento te dicen que no, pero yo creo que lo que va a pasar es que van a aumentar las entradas ilegales y en lugar de entregarse en un puesto fronterizo, van a llegar a Houston, a Miami, a Nueva Jersey, donde hay grandes comunidades venezolanas y desde ahí van a intentar solicitar asilo ya dentro de los EEUU. Ahí el problema es que, si los envían a corte, las cortes para conceder asilo están colapsadas.

VOA: ¿Qué consejos le ofrece a los interesados en aplicar?

Allen: Lo más importante es llenar la planilla correctamente y que toda la información sea fidedigna. Si no lo hacen bien, te rechazan. También es importante que no hagan múltiples aplicaciones, porque puede que lleve a la cancelación de la que ya tenía hechas anteriormente. Realmente no hace falta abogado o tramitador para hacerla, solo lea bien. Muy importante, llenar la forma una sola vez, hacerla bien y llenarla completa.

Video VOA