Luis Eloy Añez: Padel, el deporte del momento

Ya no podemos hablar del Pádel como un deporte del futuro, ya es del presente. La fiebre por jugarlo se desató. La pandemia, la necesidad de conectarnos, de salir del encierro y los medios, le dieron un gran impulso a nivel mundial. Se está convirtiendo en una forma o estilo de vida, que puede practicarlo cualquier persona, independientemente de su edad, sexo, estado físico o clase social. Es un nuevo espacio para socializar, divertirnos, mantenernos sanos y sentirnos vivos.

Con apenas 53 años (1969), desde que se creó en la Ciudad de Acapulco – México, en los 70 comenzó su desarrollo entre España y Argentina; en los 90 se profesionalizó y a partir de allí, cada día gana más adeptos de manera exponencial. Paso de ser un deporte elitista, a uno que se populariza en la medida que florecen más canchas, reimpulsado a partir de la pandemia. Su expansión ya ha alcanzado a 75 países, de los 5 continentes, donde se forman clubes, federaciones y se organizan torneos locales e internacionales de alto nivel profesional, especialmente en los países de mayor desarrollo y recursos. Las marcas deportivas, y muchas otras de distintas categorías, ya se interesan y quieren ser parte de este boom.

¿Y cuál ha sido su enganche?

Las razones de este creciente interés son simples de entender: para jugarlo no es necesario tener tanta destreza física o técnica, como en otras disciplinas similares. No es que sea un deporte extremadamente fácil de jugar; pero, a diferencia de otras especialidades, su iniciación es relativamente sencilla y pueden practicarlo todo tipo de público. Desde niños hasta las personas de edades más avanzada -expertos como principiantes-. Sus reglas, son sencillas y fáciles de aprender. Podríamos decir que la experiencia de jugarlo es, tanto lúdica como competitiva. Como en todo deporte, en la medida que avanzas, para alcanzar el nivel pro, se requiere de una mayor destreza técnica, física y mental.

Su entusiasmo y popularidad, también ha contado con el impulso y publicidad espontánea, a través de las redes sociales, de grandes celebridades del deporte e influencers del mundo. Entre los más afamados encontramos: a los futbolistas David Beckham, Neymar Jr. (PSG), Gerard Pique (Barcelona FC), el equipo de futbol del Liverpool; los astros del tenis, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz –No. 1 en el ranking mundial ATP– junto con su entrenador Juan Carlos Ferrero; el empresario Gianluca Vacci y muchos más. Esta lista, sin duda, seguirá creciendo.

Muchos deportistas y equipos elite, de distintas disciplinas, al ser el pádel, un deporte de bajo impacto y riesgo de lesión, lo están incorporando como parte de su rutina de entrenamiento y esparcimiento. No es de extrañar, que en algún momento, se convierta en su actividad primaria, como profesionales de esta emergente especialidad.

La tecnología ha sido otro gran aliado y conector. De acuerdo a Playtomic, aplicación líder en Europa, dedicada a las reservas para jugar Pádel, resalta: “los motivos de este auge, mucho tienen que ver con la facilidad para socializar. Hasta se le considera un fenómeno sociológico. Se alimenta el pospartido, se ha feminizado y hay una curva de aprendizaje sencilla”. Las personas se conectan y pasaron de estar encerrados, a conocer a otras personas. “Salen muchas cosas de allí”, como contactos relacionados con tus trabajos, nuevas amistades y buenos negocios.

La digitalización, ha facilitado no solo las reservas, sino también la organización de juegos o torneos entre jugadores del mismo nivel. Hoy en día, especialmente donde ya se ha masificado, se puede jugar al pádel cuando quieras, donde quieras y encontrar personas de tu mismo nivel sin ni siquiera conocerlas Pueden repartir el costo de alquiler con el resto de los usuarios y hasta hacer consultas sobre las estadísticas de juego de cada jugador. Con solo un click, desde tu móvil u ordenador, se puede hacer todo eso y mucho más, gracias a las apps que se han desarrollado. Una experiencia muy completa para los jugadores y que supone, al mismo tiempo, un uso eficiente de tiempo y recursos para los centros.

¿Cómo se juega?

El pádel –es un hibrido entre el tenis, racquetbol y el squash-, se juega en parejas y al igual que el tenis, hay 2 campos. Se utiliza una pala o raqueta, sin cuerdas –su peso oscila entre 355 y 375 grs- y el juego consiste en pasar la pelota al campo contrario, teniendo que tocar la superficie antes que cualquiera de sus paredes. Parecido al squash, se permite cualquier rebote en cualquier pared. Sus paredes son de vidrio, tipo blindex –de seguridad– , para reducir el riesgo de lesiones y la superficie es de grama sintética. Las dimensiones totales de la cancha, son de 10 mts de ancho por 20 mts de largo, equivalentes al 50% aprox. de las dimensiones de una cancha de tenis -con sus correspondientes retiros-.

Es un juego muy dinámico y los partidos se juegan al mejor de tres sets. El método de puntuación de cada juego es el mismo que el del tenis –15, 30, 40, deuce, etc -. El servicio o saque debe ser diagonal y la pareja debe llegar a seis games con diferencia de 2, para ganar el set. Si llegasen a empatar a seis games o en sets se desempataría por tie – break.

Lo atractivo del juego, lo ha convertido como en una “segunda oportunidad”, para muchas personas que practicaron algún deporte organizado o social en su juventud y que lo abandonaron por distintas razones. Ha sido también como un antídoto al sedentarismo –según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cuarto factor de riesgo de mortalidad más importante- y a la soledad, que también nos impacta en nuestra capacidad de disfrutar la vida, en sentirnos vivos.

Efecto pandemia. A un ritmo impresionante, y sin precedentes, el pádel se está convirtiendo en un deporte global. Según un estudio recientemente realizado por la consultora Monitor Deloitte, en colaboración con Playtomic, el año de la pandemia (2020), el número de canchas en Europa creció + 24.4% –pasaron de 16.168 a 20.116 canchas– y +30.81% en el 2021, para un total de 26.314 canchas. En los últimos 6 años ha crecido un 159%, una tasa muy por encima de cualquier otra disciplina similar. La predicción del informe, apunta a que en los próximos cuatro años, se produzca un aumento de la inversión en canchas, para alcanzar las 67.000, equivalente a 2.5 veces más con respecto a las actuales.

En Europa: España lidera –donde ya el Pádel desplazó el tenis– el ranking del mercado de clubes y canchas con un 53.2 % del total. Luego lo siguen Italia (13.4%), Suecia (13.3%), Francia (4%), Bélgica (3.9%) y los demás países europeos. Se estima que en toda Europa, más de 6 millones de personas, practican el deporte a nivel amateur. De igual forma, en muchos países del continente asiático, africano, países árabes y Las Américas, la ola de expansión también ha llegado. En Sudamérica: Argentina, lidera el continente (con 8.000 canchas), donde se instauro desde los inicios, seguido por Brasil, con el más rápido crecimiento, luego Chile (750), Uruguay y México. Los Estados Unidos, ha quedado un poco rezagada –no obstante sigue creciendo-, de esta rápida expansión, a raíz del surgimiento del Picklelball, un nuevo deporte de raqueta, que ha venido evolucionando muy rápidamente en dicho país.

Caso Venezuela.

El pádel en Venezuela, tampoco ha sido inmune a esta fiebre. Al respecto, entrevistamos a Juan Andrés –Juanchi- Pérez, Co- fundador y director de Venezuela Pádel Tour. Nos comentó: “en el 2021, solo habían 8 canchas en Venezuela vs alrededor de 80, que ya están operativas este año. Ya lo practican entre unas 1.500 a 2.000 personas. Para el 2023, estima que esa cantidad se duplicará con presencia en al menos 10 estados del país”. También resaltó: “para este último trimestre del año, vienen buenas noticias de torneos –con premios atractivos para los ganadores– y proyectos interesantes para el 2023, en alianza con empresas patrocinantes”.

Pérez, hizo referencia a las carencias propias que han surgido de este acelerado crecimiento, entre las que destaca: la necesidad de contar con más entrenadores certificados, árbitros para apoyar los torneos y soporte financiero privado e institucional, para que nuestros atletas puedan representar al país en los torneos internacionales. Esto último, sonó como un “retrato”, de las condiciones generales, que atraviesa nuestro deporte nacional, al cual le seguiremos apostando, por todo lo que representa.

En una investigación realizada, sobre la cantidad y distribución de canchas en el territorio nacional, se destaca a Caracas, donde se concentra la gran mayoría –75% del total-, seguido por Valencia con el 10% y el restante, se reparte entre Puerto la Cruz, Maracaibo y Barquisimeto. Muy probable, pueden haber algunos más particulares –en condominios o en casas-, no revelados. El promedio de canchas por sede son de 4. Pocas tienen más, no obstante, se escuchan de proyectos de mayor envergadura en desarrollo, con 8 o más canchas por sede. ¡El auge sigue, ahora en tierras tropicales!.

¿Es el pádel, una categoría para incursionar como negocio y como profesional del deporte?

Sin duda, pareciera ser un buen momento. Paradójicamente, a lo que ha sido la experiencia de la economía global, los negocios alrededor del pádel, explotaron entre el 2020 y el 2021. En línea con el crecimiento del número de canchas y clubes, las ventas de los artículos relacionados a este deporte, a nivel del detal, crecieron entre 30 y 40% globalmente. Hubiese crecido mucho más, de no haber sido por la crisis de insumos, transporte, etc; todavía presentes, como consecuencia de la pandemia.

Como referencia, hay más de 90 marcas de artículos para este deporte en Europa. Además del negocio de distribución, está el de gestión de los clubes, los torneos y servicios conexos a esta actividad. El pádel se está construyendo producto del emprendimiento, asociado al mundo de los negocios y se prevé que seguirá evolucionando.

Detrás de esta tendencia o boom, también han aparecido nuevos actores que lo quieren llevar a otra dimensión de millones. Es el caso del jeque, Nasser Al-Khelaifi, presidente del equipo de futbol francés PSG y miembro de la familia real de Catar. Recién ha creado la liga Premier Padel (2022), una liga paralela a la World Padel Tour (2013), propiedad del grupo Damm –emporio cervecero español– y que reúne a los mejores jugadores del ranking. Con la creación de esta nueva liga y la competencia entre ligas que se ha desatado, el jeque catarí, aspira convertirlo en el campeonato de pádel más prestigioso a nivel mundial, con los mejores jugadores , la mejor cobertura televisiva y los premios monetarios más atractivos. Al parecer, la chequera de la familia real, aunado a todos los convenios ya establecidos, con los canales y marcas reconocidas, marcarán el inicio de una nueva etapa en este deporte.

Para los que aspiran dedicarse a tiempo completo –docentes, atletas, empresarios y otros-, como profesionales del deporte, cada vez más se abre la posibilidad de vivir del pádel. Como en toda disciplina, en los inicios siempre van a necesitar ayuda. O bien de una entidad pública, privada o familiar. Siempre será muy gratificante y motivador, estar asociado a actividades que generen bienestar y prosperidad. Podemos visualizar un horizonte de oportunidades –y millones– por venir.

Esta historia –to be continued– y el Covid 19, nos ha tocado el hombro, alertándonos sobre lo frágil e indefensos que somos y a su vez, nos está brindando “una segunda oportunidad ”, para trabajar desde la conciencia colectiva, las ciencias avanzadas y nuestras necesidades más básicas –de mantenernos conectados-, en la construcción de un mundo mejor. Aprovechemos este entusiasmo. Aún no hemos salido totalmente de la pandemia. Tenemos que seguir cuidándonos, no solo de este salvaje virus invisible, sino también de la pandemia de los conflictos y las guerras. ¿Aparecerá algún antídoto para ello?. Es el momento de encontrarlo. ¡No echemos a perder con los pies, lo que creamos con las manos!.

@luiseloy360