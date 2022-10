VIDEO: Avión hidrante combatía un incendio, pero causó uno mayor al caer y explotar

Click to share on Google News (Opens in new window)

Un avión hidrante que peleaba contra las llamas en el monte Etna, en Italia se cayó y explotó mientras combatía un incendio en Linguaglossa, Sicilia. Murieron ambos pilotos.

Por: Clarín

Según consignaron medios locales como La Reppublica y Corriere Della Sera, se trata de un avión de Canadair que ayudaba a combatir un gran incendio forestal en las inmediaciones del volcán activo más alto de Europa.

La tragedia fue filmada en directo por los hombres del Cuerpo Forestal que grababan con un teléfono celular los chorros de agua en los últimos focos del incendio.

Según una primera reconstrucción y por lo que se ve en las imágenes, el avión golpeó con su casco la ladera de la montaña, se estrelló y explotó al impactar con el suelo.

El accidente dejó un rastro de llamas y partes de la aeronave y los restos del Canadair están dispersos a lo largo de cientos de metros.

A firefighting plane, Canadair CL-415, crashed near #Linguaglossa, #Italy

While completing the maneuver, the aircraft impacted the ground. Both occupants died in the #crash.#Accident pic.twitter.com/3hbcLXAs4D

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) October 28, 2022