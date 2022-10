Las impactantes IMÁGENES que muestran la escalada de las protestas en Irán a 40 días de la muerte de Mahsa Amini

Una de las mayores protestas en contra del gobierno tuvo lugar el miércoles en Irán desde que comenzaran las manifestaciones hace seis semanas.

Por BBC Mundo

Miles de personas tomaron las calles en las principales ciudades y otros puntos del país para marcar los 40 días de la muerte de Mahsa Amini, una joven kurda iraní de 22 años que falleció mientras se encontraba bajo custodia policial.

Amini había sido detenida por llevar supuestamente el velo de forma “inadecuada”.

Su muerte, ocurrida el 16 de septiembre, generó una ola de protestas consideradas como el mayor desafío a la república islámica desde que se instauró en Irán en 1979.

Los líderes de Irán han presentado los disturbios como fomentados por extranjeros.

Several young Iranian women take off their hijabs, stand on top of wheelie bins and chant "death to Khamenei" and "woman, life, freedom" in Kermanshah, before a middle-aged woman with her hijab on joins them to loud cheers from protesters. #????_?????pic.twitter.com/Y9urP1UVHT

— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) October 27, 2022