Wiliam Anseume: Cualquier ley de emergencia laboral debe priorizar al trabajador

El profesor William Anseume, dirigente nacional del partido Encuentro Ciudadano, responde los planteamientos esgrimidos por Jorge Roig acerca de una ley de emergencia laboral y el pago fraccionado del bono de fin de año o los aguinaldos:

“Desde luego que debe hacer una inmediata solución al problema laboral en Venezuela. Pero el régimen no tiene ninguna intención de atender ese problema. No le interesa. Necesita mantener un trabajador carente, necesitado, prosternado, disminuido.¿Por que se están yendo del país los trabajadores, los profesionales, los profesores y hasta los obreros? Esos sueldos y pensiones no cumplen con lo establecido en acuerdos internacionales, la Constitución y las leyes, porque no alcanzan para la sobrevivencia, como venimos advirtiendo hace tanto tiempo. El señor Roig busca siempre, no sé por qué, aunque lo imagino, salvar las aguas del régimen. Darle la razón en todo aquello que no la tiene. ¿Acaso conoce desde cuándo no se pagan prestaciones sociales y el alcance de las mismas? Subir los sueldos o no resulta muy poco relevante para las prestaciones, porque, sencillamente, el régimen maula no las paga. Maduro ofreció un bono compensatorio para algunos jubilados ante esto y ¿donde esta ese bono? En el limbo”.

Prodigio Anseume: “Debe ocurrir un aumento de sueldo hasta que se garantice la dignidad del trabajo que está perdida hace mucho, señor Roig. Deben pagar las prestaciones a tiempo. Pero como están ancladas al sueldo no son dignas ni oportunas. Deben cumplir los acuerdos. El pago del bono de fin de año o los aguinaldos es una conquista laboral. Por lo tanto ni se toca, ni se desmejora. Porque el derecho laboral hace esas conquistas irrenunciables, intangibles y con carácter de progresividad. ¿No sabe esto el señor Roig? ¿Los países del mundo que controlan la inflación lo hacen a expensas de los sueldos y los beneficios de los trabajadores? No. Entonces cómo va a decir que no es mala la idea de pagar el bono fraccionado si se sabe que así no cumple sus fines. La propuesta de Roig es esquivar el ordenamiento jurídico nacional e internacional. Por tanto resulta inaceptable”.

El dirigente político concluyó: “Lo único acertado del planteamiento reciente, escandaloso, de Roig, quien, por ser integrante del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, capítulo Venezuela, se torna una persona importante acerca del tema, es que debe ajustarse de inmediato y suficientemente el sueldo, el salario mínimo. Así como la protección social que ha sido plenamente destruida hasta llevarla a la inexistencia. Porque así ningún trabajador sobrevive y esto causa inmensos malestares laborales y el éxodo, entre muchas otras consecuencias. Todo lo demás de lo expresado son disparates contrarios al derecho laboral y a los propios acuerdos de la OIT”.

