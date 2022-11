Piloto de Nascar realizó salvaje maniobra para adelantar cinco posiciones en la última vuelta (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Ross Chastain, piloto de la Serie Nascar, realizó una maniobra nunca antes vista durante la carrera disputada este sábado en el circuito de Martinsville (Virginia, EE.UU.).

Por RT

Ante el poco espacio que tenía para rebasar a sus rivales, el competidor condujo el último tramo de la carrera rozando el muro de contención para pasar del 10.º al 5.º puesto.

Con este resultado, consiguió sumar los puntos necesarios para clasificarse a las eliminatorias del campeonato.

UNBELIEVABLE!@RossChastain floors it along the wall to go from 10th to 5th and advance to the CHAMPIONSHIP! #NASCARPlayoffs pic.twitter.com/9qX3eq7T6h

— NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) October 30, 2022