La migración no se detiene en la frontera de EEUU: centenares cruzan ilegalmente por Texas (VIDEO)

La migración ilegal en la frontera estadounidense parece no detenerse pese a las continuas medidas implementadas para frenarla de alguna manera. A diario entre 200 y 300 personas cruzan solos en Texas.

Por Panas en Utah

El reportero de la cadena de noticias Fox News, Bill Melugin:

“Estamos siendo testigos de otro grupo masivo de más de 300 que cruzan ilegalmente a Normandy, TX en este momento. Ahora hemos visto esto aquí tres de los últimos cuatro días. Casi todos adultos solteros. Muchos de ellos me dicen que son de Cuba, Nicaragua, República Dominicana, etc”, escribió Melugin.

Así lo puedes ver en el video:

NEW: We are witnessing yet another massive group of 300+ crossing illegally into Normandy, TX right now. We have now seen this here three out of the last four days. Almost all single adults. Many of them telling me they are from Cuba, Nicaragua, Dominican Republic, etc. @FoxNews pic.twitter.com/bLVuIjy3Sx

— Bill Melugin (@BillFOXLA) November 2, 2022