“Me mostraba revistas porno”: Aberrado abusó de sus hijastras, la atrocidad que impacta a Argentina

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Un jubilado de 67 años fue denunciado por abusar sexualmente de dos hijos de su esposa, y de la nieta de 14 años. “Cuando yo conté, todas mi hermano, mis primas y tías, me vinieron a contar que les había pasado lo mismo de chicas”, contó Gabriela Mónica Arce, de 32 años, en diálogo con cronica.com.ar.

Por: Crónica

El modus operandi siempre era el mismo. Aprovechar descuidos para manosear a sus víctimas. En el caso de Gabriela, según contó a este medio, los abusos habrían comenzado a sus seis años, hasta los doce. “Se me metía en la pieza a manosearme”, contó Gabriela quien “de grande” entendió la causa por la que de chica “dormía rodeada de peluches”.

“También me levantaba y me apoyaba encima de él”, recordó. Una vez perpetrado el delito, venia la manipulación psicológica a través de amenazas. Él acusado “le decía que no tenía que contar nada porque nadie le iba a creer”, agregó Gabriela.

Cuando ella tenía siete años su mamá habría sido testigo de un abuso sexual que ella sufrió a manos de su pareja. “Vio que él me alzaba y me ponía encima de él. Entonces me preguntó qué pasaba, y yo le conté que él me tocaba, y que me hacía hacer cosas que a mí me molestaban”, relató Gabriela. Pero su mamá no hizo nada. “No teníamos a donde ir, y ella estaba embarazada de mi hermanito”, contó la entrevistada.

De tal manera, los abusos sexuales contra Gabriela, no sólo que siguieron, sino que se agravaron.

“Me hacía hacerle sexo oral, y me mostraba revistas porno. Me las dejaba abajo de mis almohadas con cartelitos preguntándome si me gustaría hacer esas cosas”, contó.

Para leer más, pulse aquí.