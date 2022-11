“¡Que regrese a África!”: la frase racista que sacudió la Asamblea Nacional de Francia (Video)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Un incidente sacudió este jueves la Asamblea Nacional francesa cuando, durante un debate sobre inmigrantes, un diputado lanzó un grito que fue interpretado por muchos miembros de la cámara como un comentario racista contra un legislador negro.

El diputado que estaba hablando en ese momento era Carlos Mertens Bilongo, miembro del partido izquierdista La Francia Insumisa (LFI), que llamaba la atención sobre la situación de alrededor de un millar de inmigrantes rescatados por tres barcos de rescate de otras tantas ONG, para los que se está buscando -hasta ahora sin éxito- puertos de desembarco.

Entonces sonó el grito “que se vuelvan a África” o “que se vuelva a África” (la pronunciación en francés es casi idéntica), y los diputados de LFI consideraron que se había usado el singular para ofender a su colega.

Eso generó una violenta diatriba verbal que obligó a la presidenta de la Asamblea, Yaël Braun-Pivot, a suspender la sesión.

“Es realmente triste… ser insultado. Es vergonzoso”, lamentó Mertens en unas declaraciones a la prensa a la salida del pleno de la Cámara Baja.

“No hay espacio para el racismo en democracia”, afirmó por su parte la primera ministra, Élisabeth Borne, quien pidió que se inicie el procedimiento para sancionar e incluso retirar el acta de diputado al autor del comentario, Gregoire de Fournas.

El parlamentario, que es uno de los 89 diputados de la Agrupación Nacional (RN, el partido de Marine Le Pen), aseguró en otras declaraciones que en realidad lo que dijo es “que se vuelvan a África”, comentario que según él “ha sido manipulado” por los diputados de LFI.

De Fournas insistió en que su comentario no se refería a Mertens, sino a “los inmigrantes de los barcos”, y criticó a los diputados de LFI por buscar “polémicas estériles”. “No voy a pedir perdón por algo que no he hecho”, añadió.

La propia Le Pen salió después a defender a su diputado, al recalcar que De Fournas “se refería a los migrantes transportados por los barcos de las ONG”, y consideró que se ha creado una “polémica burda”.

En cambio, el ministro francés de Transportes, Clément Beaune, que precisamente hoy denunció un mensaje escrito homófobo, señaló que el barniz que según él se ha puesto la ultraderecha “se agrieta. La extrema derecha sigue siendo la extrema derecha, racista y brutal”, y mostró su “pleno apoyo” a Carlos Mertens Bilongo.

Sancionan al diputado de francés que hizo el comentario racista

La Asamblea Nacional francesa aprobó sancionar al diputado Grégoire de Fournas por un comentario racista hacho la víspera en plena sesión parlamentaria -supuestamente contra un diputado de la izquierda-, suspendiendo su asistencia a la Cámara baja durante 15 jornadas.

“El libre debate democrático no puede permitirlo todo. Ciertamente no los insultos, ciertamente no el racismo, cualquiera que sea el objetivo. Es la negación de los valores republicanos que nos reúnen en este hemiciclo”, manifestó Yaël Braun-Pivet, la presidenta de la Asamblea Nacional, después de que los diputados aprobaran el castigo, el máximo previsto en el reglamento de la cámara.

La sanción se aprobó en una votación en la que De Fournas, que niega el insulto racista, recibió el apoyo de sus compañeros de Agrupación Nacional (RN), el partido liderado por Marine Le Pen, que considera las acusaciones una manipulación del resto de grupos.

“Soy totalmente inocente de los hechos que se me reprochan. Sufro esta sanción de dureza inaudita como una gran injusticia. Pero, respetuoso de la institución, me someto a ella”, manifestó el diputado a través de Twitter tras la votación.

EFE