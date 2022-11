Vecinos de San Nicolás en Guárico, angustiados ante deslizamientos de tierras

Las lluvias que aún persisten en gran parte del territorio venezolano mantienen angustiados a vecinos del sector San Nicolás, en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, esto debido a deslizamientos de tierras y el riesgo de derrumbes en algunas viviendas.

Pedro Izzo // Corresponsalía lapatilla.com

María Santos de Carpavire, adulta mayor, explicó que en uno de los últimos aguaceros se derrumbó una parte del muro en el patio de su casa y teme que este pueda desplomarse en su totalidad.

“Con la lluvia tan fuerte, a las dos y media de la mañana, mi hijo se levanta y me dice mamá anda para para que veas; ¡no puede ser!, cuando veo estaba la pared derrumbada”, relató Santos de Carpavire, quien aseguró que sufre de hipertensión y la preocupación por los riesgos de derrumbe ante las constantes lluvias.

Norma Álvarez, vecina de la comunidad San Nicolás, aseveró que desde hace nueve años busca ayuda, sin soluciones, en las instituciones públicas, debido a que su vivienda está ubicada en una zona de alto riesgo.

“Cuando llueve esto es un manantial de agua que baja por mi casa y es horrible; yo no duermo, porque mi cuarto está cerca de donde se ha deslizado; tengo una familia en la parte de abajo y me da miedo con estas lluvias”.

Tanto Santos como Álvarez, ambas pensionadas, indicaron que sus ingresos mensuales apenas les alcanzan para cubrir gastos de alimentación.

“Yo no tengo dinero, no tengo entrada; solo cuento con 130 bolívares como jubilada de la gobernación y 130 bolívares como pensionada del seguro social”, indicó Santos. Asimismo, Álvarez agregó: “Yo vivo de la pensión, ya no me dan trabajo porque estoy vieja, entonces busco ayuda y no me la dan”.

Las familias afectadas pidieron a las autoridades regionales y municipales que evalúen y garanticen soluciones, para evitar situaciones lamentables por causa de las precipitaciones y las zonas de riesgo donde están ubicadas sus viviendas.