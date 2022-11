El momento en que el rey Carlos III y la reina Camila son agredidos a huevazos durante acto público (Videos)

El hombre que arrojó los proyectiles fue arrestado por la policía

El rey Carlos y la reina consorte, Camila, fueron agredidos con huevos por un manifestante mientras se encontraban recorriendo las calles de York.

Por Infobae

Las imágenes difundidas en las redes sociales mostraban cómo cuatro huevos pasaban volando junto al monarca británico y su esposa y se estrellaban contra el suelo cuando llegaban a una ceremonia tradicional en York. El incidente no pareció afectarles y siguieron con el compromiso.

A man's been detained by police after appearing to throw eggs at the King and Queen Consort at Micklegate Bar in York. ?Listen live for full coverage of the royal visit: https://t.co/R4WF5t316a pic.twitter.com/TBpeQ1Ys5z

Los agentes de policía se apresuraron a arrastrar a un manifestante que gritaba consignas.

El diario británico Daily Mail explicó que el atacante fue tirado al suelo por cuatro policías mientras gritaba “este país se construyó sobre la sangre de los esclavos”. Mientras tanto, los espectadores que se habían reunido para ver a la realeza gritaron “Dios salve al rey” y “vergüenza”.

This is the moment an egg is thrown at King Charles III and Queen Consort in York. pic.twitter.com/oBsZE0bA6U

Luego del incidente, Charles y Camilla parecían imperturbables mientras continuaban su caminata y saludaban a algunas de las multitudes, aseguró el medio.

La pareja estaba en York para asistir a la inauguración de una estatua de la reina Isabel II, la primera que se instala desde su muerte, como parte de una breve gira por Yorkshire.

Major incident here in York as a lone protestor tries to throw an egg at the king screaming that the country was built on the blood of slavery. He is bundled to the ground. People screaming ‘shame on you’ at him and ‘god save the king’ pic.twitter.com/tRoLjFWuJ4

— Rebecca English (@RE_DailyMail) November 9, 2022