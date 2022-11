Rod Stewart rechazó una suma millonaria para cantar en Qatar 2022

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El músico británico Rod Stewart dio a conocer que rechazó una oferta más de 1 millón de dólares por actuar durante el Mundial de Qatar 2022 por “razones morales”.

Por Infobae

“Me ofrecieron mucho dinero, más de un millón de dólares, por tocar allí hace quince meses. Lo rechacé No me parecía correcto ir”, dijo Stewart, gran aficionado al fútbol, al diario británico The Sunday Times en una entrevista en la que le preguntaron por la vulneración de derechos humanos en Qatar.

El música se suma a las críticas de figuras públicas como Dua Lipa o Ibai Llanos.

“Los aficionados deben tener cuidado”, comentó el músico, que aseguró que “habría estado bien” tocar durante el Mundial su tema “The Killing of Georgie”, que narra el asesinato de un amigo gay en la década de 1970.

Nacido en Londres, aunque de padre escocés, el artista de 77 años lamentó que Escocia no se haya clasificado para el Mundial. Consultado sobre si respaldará a Inglaterra, responde con ironía: “No, a Brasil”.

En las últimas horas se conocieron algunos cantantes que podrían llegar a estar en el gran escenario, pero aún no hay información oficial al respecto. Shakira, BTS y los Black Eyed Peas serían los artistas invitados para la inauguración del Mundial Qatar 2022, que iniciará el domingo en el estadio Al-Bayt, en la ciudad de Al Khor.

Dua Lipa, por su parte, negó que haya sido invitada a actuar en el Mundial de Qatar y aseguró que animará a la selección inglesa “desde lejos”.

“Espero visitar Qatar cuando haya cumplido todas las promesas sobre derechos humanos que hizo cuando se ganó el derecho a organizar el Mundial”, dijo la artista, de 27 años, en Instagram.

“No estaré actuando ni he estado nunca involucrada en ninguna negociación para actuar”, aseguró para desmentir algunos rumores que habían circulado sobre una posible actuación de la artista en la ceremonia de inauguración del torneo.

Qatar castiga la homosexualidad con prisión y considera que los hombres son los tutores de sus mujeres. También tiene leyes estrictas sobre alcohol, drogas, intimidad pública y relaciones fuera del matrimonio.

El anuncio de Dua Lipa llega la misma semana en la que el streamer Ibai Llanos anunció que renunció a una oferta para viajar al emirato con la selección española. “Lo único que puede hacer es no verlo. Tú como individuo es lo que puedes aportar”, argumentó.

Una investigación publicada por el diario británico The Guardian hace más de un año develó que más de 6.500 trabajadores inmigrantes habían fallecido durante la construcción de los estadios en los que jugarán las selecciones a partir del próximo 20 de noviembre.

En 2010, cuando Qatar fue elegido como sede, el emirato inició la construcción de siete estadios, así como de numerosas infraestructuras, un aeropuerto y varios hoteles.

Las organizaciones acusan al Gobierno no solo de no asegurar la protección de los trabajadores, también de no investigar la causa de las muertes.