¿Qué pasará?, ¿Qué misterio habrá?, ¿Será España campeona?

La incursión de la música latina y española en Catar es mayor de lo que podría parecer a primera vista. En la ‘fan zone’ dio un concierto Maluma y en alguna discoteca de Doha ha sonado el ‘Aserejé’ de las Ketchup. A quien no estaban acostumbrados en estas tierras es a Raphael, la nueva sensación de Catar gracias a los goles de la selección española.

Siete veces sonó el “Mi Gran Noche” del cantante de Linares en el Al Thumama, tantas como goles marcó España a Costa Rica. Ningún artista ha resonado más en el país catarí. ¿Por qué? Porque esta es la canción que la selección española eligió para ambientar los goles de España en esta Copa del Mundo.

La FIFA ha permitido a cada federación que escoja la canción o canciones que desee para cuando marque goles. Un gesto parecido al que realizó la UEFA el verano pasado, cuando falleció Raffaella Carrá, y dejó que el calentamiento del partido entre España e Italia en las semifinales de la Eurocopa estuvieran impregnadas por la música de la italiana.

De este modo se termina con el inmovilismo de otros torneos, donde el perenne “Seven Nation Army” sonaba cada vez que se marcaba un gol. Curiosamente ninguna de las 32 selecciones ha escogido la canción de los “White Stripes” para ambientar sus partidos. Aunque esto no impedirá que suene en la previa.

Sí ha caído el mítico “Song 2” de Blur, canción muy futbolera por sus apariciones en el videojuego FIFA y que acompañará a Francia; también está “Freed from Desire”, que irá de la mano de tres selecciones: Inglaterra, Polonia y Suiza han escogido este tema de discoteca y que fue remodelado en 2016 para la Eurocopa, con la figura del delantero Will Grigg como protagonista. “Will Grigg’s on fire, your defence is terrified” (Will Grigg está a tope, tu defensa está aterrorizada).

A partir de aquí, la diversidad cultural se extiende. Canadá ha optado por lo de casa, con Drake y su “Going Bad”, aunque aún no lo ha disfrutado, tras perder contra Bélgica, mismo caso que Corea del Sur y el famosísimo grupo BTS, con su “Idol”.

Leo Messi estará deseando escuchar al rapero argentino WOS, no porque sea fan de él (o sí), sino porque significará que sigue marcando. Ecuador querrá hacer lo propio con el “Ecuador Sí Se Puede”, de Damiano, México, con “La Hija del Mariachi”, de La Negra, y Uruguay, con “Cumbia Pá La Selección”, de The La Planta.

A lo largo del Mundial se pueden dar situaciones curiosas como, por ejemplo, si Holanda y Brasil juegan y marcan los tulipanes sonará la canción “Samba do Brasil”, de Bellini, mientras que si juegan Alemania y Canadá, y marcan los alemanes, se escuchará al grupo canadiense Nickelback con su “When We Stand Together”.

Ahora el objetivo es que Raphael cale. Que su “Mi Gran Noche” sea la banda sonora del país desde aquí hasta la final. ¿Qué pasará?, ¿Qué misterio habrá?, ¿Será España campeona?. EFE

