Reino Unido saludó la reanudación del proceso de negociación entre el régimen de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria este sábado en México, con la mediación de Noruega.

Por Monitoreamos

El vicecanciller británico para América y el Caribe, David Rutley, manifestó que “el diálogo es necesario para abordar las necesidades apremiantes de Venezuela y restaurar la democracia.”.

Por ello, Rutley instó a las partes venezolanas “a comprometerse con ambición y de buena fe” en esta nueva etapa de la negociación.

The UK welcomes confirmation that the negotiation process between the Venezuelan parties will resume. Dialogue is needed to address the pressing needs of the Venezuelan people and to restore democracy. We urge the parties to engage with ambition and in good faith.

— David Rutley MP (@DavidRutley) November 25, 2022