La razón por la que escuelas públicas de Houston se vieron obligadas a cerrar temporalmente

Los tejanos están furiosos y han criticado a los funcionarios de la ciudad de Houston, en Estados Unidos, por emitir un aviso de hervir el agua después de cortes de energía en una planta de purificación.

Por Semana

A más de 2 millones de residentes se les ordenó hervir el agua antes de beberla o lavarla después de que las fallas en la Planta de Purificación de Agua del Este provocaron una caída de la presión del agua.

Las escuelas públicas estarán cerradas este lunes en la ciudad más grande del estado, después del anuncio del este domingo por la noche, ya que los propietarios enojados criticaron a Texas como “menos que un país del tercer mundo”.

La ciudad de Houston publicó en sus cuentas de redes sociales sobre el nuevo aviso alrededor de las 7:00 p. m. de anoche, casi nueve horas después del apagón, lo que dejó a muchos residentes preocupados por haber estado bebiendo agua no segura durante todo el día.

La cuenta oficial de Twitter de la ciudad escribió: “Se emitió un aviso de hervir el agua para el Sistema de Agua Principal de la Ciudad de Houston (TX1010013)”.

A boil water notice has been issued for the City of Houston ?? Everyone should boil the water before drinking, cooking, bathing, and brushing their teeth.

More Information Belowhttps://t.co/O5uo7deQBI pic.twitter.com/1Pozmv0imS

— City of Houston (@HoustonTX) November 28, 2022