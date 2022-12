El “niño de papi” que se convirtió en asesino serial tras matar a su padre

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las cortinas se encontraban cerradas y la cama un poco desatendida. Sobre ella, el magnate millonario Wayne Millard estaba acostado de medio lado, apoyado sobre su brazo derecho y con una expresión tranquila. En la entrada, su esposa Madeleine lo miraba con los ojos cristalinos, las manos sobre su boca e intentaba derribar a los oficiales que allí se encontraban.

Por eltiempo.com

A su lado, un hombre con un traje blanco la apartó para entrar a la habitación y tomar las pruebas que había alrededor del ojo izquierdo de Wayne, el cual había sido totalmente destruido por una herida de bala.

Su hijo, Dellen Millard, se encontraba atrás de su madre, tranquilo, viendo cómo la Policía investigaba la muerte de su padre.

Reading today about relatively unknown Canadian killers Dellen Millard and Mark Smich. Are you familiar with them? pic.twitter.com/ibwBwHUYR4

— E.J. Hammon ?? (@RoseDysfunction) September 30, 2018