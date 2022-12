Trabajadores de Industrias Diana en Carabobo denuncian caída en la producción y violación de derechos laborales

Trabajadores de Industrias Diana en Carabobo protestaron este jueves 1° de diciembre frente a la Inspectoría del Trabajo “César Pipo Arteaga”, en Valencia, para denunciar incumplimiento de beneficios laborales, supuestos traslados ilegales y acoso del patrono hacia los trabajadores.

Corresponsalía lapatilla.com

Ronald Ramírez, trabajador de Industrias Diana, indicó que reciben un salario de aproximadamente 3 dólares a la semana y las utilidades fueron de 50 dólares. Aseguró que no gozan de seguro HCM y el patrono los estaría forzando a trabajar más horas de las estipuladas.

Además, informó que desde hace unos tres meses no hay producción en la planta. Señaló que Industrias Diana, junto con el socio comercial Venpal, se han comprometido a traer materia prima, pero no han cumplido.

“La planta no está produciendo nada. Antes la producción era 24/7, había tres turnos, ahora hay un solo turno de 7:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. Dicen que para ahorrar costos de transporte y comedor, y eso nos ha perjudicado. Dicen que no pueden dar beneficios, porque la empresa está parada y no está produciendo”, manifestó Ramírez.

Por su parte, Ana Mora, trabajadora con 10 años de servicio en Industrias Diana, aseveró que tuvo que firmar la renuncia, supuestamente bajo cohesión.

“Fui cambiada al área de PCP, yo no acepté el cambio y me dijeron que era el cambio o la renuncia, y me vi en la obligación de renunciar, porque no voy a aceptar una desmejora cuando soy analista contable, profesional, para que me pasaran al área de vigilancia. Tengo una niña de 11 meses y el área de vigilancia trabaja en la noche, yo no puedo trabajar en la noche, tengo periodo de lactancia y eso no lo respetaron”, señaló.

Comentó que hace 10 años, los trabajadores de esta empresa estatal, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, tenían un salario superior a cuatro sueldos mínimos, gozaban de seguro médico, cesta de navidad, plan vacacional y guardería para los niños, pero ahora eso solo forma parte del recuerdo.

Los trabajadores precisaron que desde el pasado mes de agosto están denunciando las irregularidades en la empresa ante el Ministerio del Trabajo, pero no han obtenido respuesta efectiva.

“Señor, Nicolás Maduro, ¿cómo vamos a hacer nosotros para pasar unas navidades felices con tres dólares semanal y 50 dólares de utilidades? Queremos que nos escuchen y nos den respuestas. No tenemos botas ni uniformes, no tenemos agua potable”, expresó el trabajador Xavier López.

En 2008, bajo el mandato de Hugo Chávez, Industrias Diana fue adquirida por la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A (Pdval), con el objetivo de recuperar y aumentar su capacidad de producción.