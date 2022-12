“Es un ser humano increíble”: la locura de los australianos por sacarse una foto con Lionel Messi luego de la derrota ante Argentina

Otro episodio se dio con el defensor Milos Degenek, quien en la conferencia de prensa anterior al duelo con los sudamericanos “un juego difícil, obviamente jugando contra probablemente el mejor futbolista que haya aparecido en este juego. (Pero) son once contra once. No hay once Messis. Hay uno”. Luego del partido también lo buscó a Messi, se sacó su foto con él y reveló: “Después de que terminó el partido, le pedí a Messi que quería tomarme una foto con él. Me estaba esperando y se tomó la foto conmigo. Es un ser humano increíble con una humildad enorme”.