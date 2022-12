Raúl Ochoa Cuenca: El Perú es también Venezuela

Posteado en: Opinión

Realmente no se si el ex presidente Castillo era un diablo con sombrero blanco o una víctima de unos diablos con sombrero rojo. Lo cierto es que ese maestro de escuela, con poca formación intelectual y aún peor, con poca formación política, fue juramentado como presidente de la República del Perú el 28 de julio de 2021, lo que nos indica que ejerció la primera magistratura peruana por 17 meses y medio.

La destitución de Castillo no es un hecho extraño en el proceso institucional de la república del Perú. Recordemos que en 4 años esa nación ha visto pasar 6 presidentes. No parece ser un buen ejemplo que nos ofrecen los políticos peruanos, al menos que se trate de la búsqueda para encontrar un sistema democratico realmente transparente, lo que se convertiría en un valioso aporte de la nación peruana a los pueblos latinoamericanos.

Este dramático periodo de crisis política empezó con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y continúa aún con la salida de Pedro Castillo y con la designación de la abogada Dina Boluarte como nueva inquilina de la esplendorosa Casa de Pizarro. Este impresionante Palacio, y creo que no obstante las correrías de los políticos peruanos siempre es buen momento para recordar la belleza arquitectónica de la Casa de Pizarro, testigo mudo de infinidad de conspiraciones, sobre todo en los últimos 4 años. Fue la residencia de los cuarenta virreyes del Perú, albergando posteriormente a los libertadores José de San Martín y Simón Bolívar, y a la mayoría de presidentes de la etapa republicana

Pero cuando denomino este discreto análisis de los tumultuosos días que corren en esa nación hermana, no puedo dejar de mencionar que las últimas noticias nos dicen que en el país de Pedro Castillo, el de ayer y en el de hoy de Dina Boluarte viven, trabajan, educan a sus hijos, consumen, pagan impuestos, como es justo que sea y contribuyen con el desarrollo de ese país, 1 millón quinientos treinta y cinco mil venezolanos. Son muchos de aquellos compatriotas que comenzaron su travesía en el delta del Orinoco, otros en los médanos de Coro, otros en la zona petrolera del Zulia, otros en el llano adentro, pero en fin todos venezolanos y obligados por la circunstancias, salieron en la búsqueda de nuevos rumbos, muchos de entre ellos sin un destino claro o preconcebido, era una situación de vida o muerte, era el salir a buscar una nueva luz o a esperar que un delincuente vestido de rojo le saliera de aquella parte del cuerpo y les regalara una bolsita de CLAP. Los venezolanos decidieron buscar un mejor, aunque no fácil futuro y se lanzaron sin un real, pero con inmensas ganas de sobrevivir a la catástrofe antinatural que vivía y que aún vive Venezuela.

Después de caminar kilómetros y kilómetros, bajo la lluvia y sol, bajo el calor y el frío, muchos de aquellos que iniciaron la travesía a lo desconocido, llegaron al puente internacional que separa dos hermanas naciones: Ecuador y el Perú..

Hoy los venezolanos podremos calificar sin duda alguna a las naciones del área andina y del sub continente americano, como naciones hermanas. Veamos ciertos datos estadísticos que nos confirman esa característica: El Perú como tierra de asilo al aceptar en su suelo a 1 millón y medio de compatriotas, considerando que esa nación andina ni ha tenido los ingresos multimillonarios que por décadas obtuvo Venezuela, algunos y diría varios sacrificios los ha tenido que hacer.

Pero nuestra diáspora no se detiene, en condiciones de gran miseria, por citar un triste ejemplo la mayoría de la población infantil está arribando sin las mínimas prevenciones. Menester es reconocer que la emigración de los últimos tres años es muy diferente a las primeras oleadas. Aquellas, las primeras, eran compuestas mayoritariamente de compatriotas formados y muchos de ellos con estudios de educación superior, como no es incierto que en buen número de los últimos llegados no podrían exhibir grandes conocimientos y cuando me refiero al Perú, me baso en los siguientes hechos reales.

“Mientras que muchos venezolanos continúan llegando al Perú como destino final, se estima que el 30 por ciento de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela entran al país en tránsito hacia Chile u otros países. Se estima que para finales de 2022 habrá 1,45 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en Perú. Fuente: Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Emigrantes. Evaluación de Necesidades Conjuntas de la Coordinación Nacional de la Plataforma R4V en Perú.

Según el informe económico sobre el Perú del BBVA del jueves 10 de octubre 2019, podemos observar que la entrada de inmigrantes venezolanos a Perú en los últimos cinco años, más de 800 mil, equivalente a 2,4% de la población peruana,( la cual si es correcta la estimación de la R4V el año 2022 cerrara con mas de 1.5 millones de inmigrantes venezolanos en el Perú y serán el 5 % de la población total peruana). Esta realidad ha tenido impactos no menores sobre la demanda agregada y el PIB potencial. El estudio se refiere al periodo desde el año 2014 al año 2019.

(La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V) está conformada por más de 200 organizaciones (incluyendo Agencias ONU como la Acnur, sociedad civil, organizaciones religiosas y ONGs, entre otras) que coordinan sus esfuerzos bajo el Plan de Respuesta para Refugiados y Emigrantes de Venezuela (RMRP por sus siglas en inglés) en 17 países de América Latina y el Caribe.

La mayor parte de la inmigracion venezolana en el Perú se encuentra en edad laboralmente activa y registra un número de años de estudios más alto que el promedio de la población peruana. El impacto fiscal de la inmigración es positivo y equivale a 0,08% del PIB en promedio anual para 2018 y 2019. Al tomar en cuenta la mayor disponibilidad de mano de obra y de capital humano generada por los inmigrantes venezolanos, estimamos que el PIB potencial de Perú ha dado un salto discreto importante, por única vez, entre 2017 y 2019, el cual pudiera situarse en un 1.2 % hacia el final del año 2022. Asimismo, la demanda de bienes y servicios de los inmigrantes venezolanos ha tenido un impacto positivo sobre el PIB observado, aunque este efecto ha sido menor al que la incorporación de esta población ha tenido sobre el PIB potencial. Como resultado de los impactos diferenciados sobre el PIB potencial y el observado, la brecha del producto (actualmente negativa) se ha ampliado. www.bbvaresearch.com

El proceso institucional de la Republica del Peru, para nosotros patriotas venezolanos es muy importante, su futuro atañe, por ahora a más de 1,5 millones de venezolanos, atañe al 5 .2 % de la población general del Perú, en fin nos atañe a todos los venezolanos. Los lazos que cada día se estrechan en forma continua y en crescendo nos convertirán en un futuro cercano, no solo con el Perú, sino también con aquellos países donde nuestros conciudadanos son factor importante del desarrollo de esos países, en socios privilegiados. La salida de Maduro y sus cómplices es de suma urgencia. Esto no puede seguir esperando. La unidad de las fuerzas democráticas es fundamental para que esos sacrificios de los venezolanos que llegaron a esos países desnudos y a pie sea compensado con la certitud que tienen un país de nuevo donde las libertades sean el norte y la divisa de la nación.

Raúl Ochoa Cuenca en Anfi del Mar, el 11 de diciembre del año 2022.