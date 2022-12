El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 14 de diciembre de 2022

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Reaccionas a ciertos eventos de forma diferente a cómo lo has hecho en el pasado y hasta tú mismo te sorprendes. Has madurado, aprendido de los errores, pero sobretodo has entendido que hay no puedes sobredimensionar todo lo que sucede. A los problemas, soluciones.

Tauro

Celebras un logro y no es para menos. Te has esforzado y ahora puedes disfrutar los resultados, sin embargo, no puedes relajarte demasiado porque a partir de hoy debes trabajar el doble para mantenerlo y por supuesto, para crecer aún más.

Géminis

Tu mayor deseo es tener y para tener debes crear un plan específico y ser persistente y constante. Las cosas no caen del cielo y lo sabes. Necesitas ayuda extra, toda la que puedas encontrar. El ego no sirve de nada y mucho menos funciona si anteponerlo significa dejar de crecer.

Cáncer

Libérate de ataduras. Necesitas un cambio y para lograrlo debes soltar todo lo que te pese e impida avanzar. Por mucho tiempo haz asumido responsabilidades que no te pertenecen, has querido ayudar, muy a pesar de sacrificar tus propios intereses. Pero ya no debes hacerlo más.

Leo

Necesitas socializar un poco más y es que tus logros laborales y económicos están anudados a tus amigos y conocidos. Una llamadita por aquí y otra por allá y en menos de lo que piensas se abren nuevas puertas. Puedes transitar este camino seguro de que cuentas con lo que necesitas.

Virgo

Estás en un buen momento económico. Puedes invertir y hasta gastar un poco en ti, lo que sea, siempre y cuando no te excedas. La clave el día de hoy es ser prudente. Por otro lado tienes que tomar una decisión, entre más la medites, mucho mejor. Igual no hay apuro, así que no te presiones ni permitas que lo hagan contigo.

Libra

Prepárate Libra. Hoy será un día intenso y con grandes resultados. Llega un dinero inesperado y puedes hacer planes a corto plazo. Esta vez no puedes dejar nada al azar, debes cubrir todos los frentes y prever con anticipación lo que sucederá.

Escorpio

No seas tan duro contigo mismo. Eso que llamas error no lo fue. Es parte de tu proceso y lo llevas lo mejor que puedes. Reaccionaste, resolviste y pasaste a otro nivel. ¿Que no fue la decision acertada? Puede que no, pero como todo tiene solución, puedes enmendarlo y crear una nueva realidad a partir de hoy. Ahora que has aprendido lo harás mejor.

Sagitario

Esta bien no estar tan bien. No siempre puedes tener la energía más elevada. Si bien es cierto que sueles ser luz para la calle y aportas, con tu sentido del humor, alegria a los demás, no puedes serlo siempre. Días como hoy no brillas tanto y hasta puedes estar un poco triste. Es una etapa, no permanezcas mucho en ella.

Capricornio

La vida es una y es la que tenemos ahora. Entre más rápido te des cuenta que debes vivirla tal cual es, más feliz serás. Sin tantas expectativas, sin tanto pensar en lo que no fue, sin tanto quejarte de lo que no es. Es lo que hay y punto. Agradece y disfruta un poco más Capricornio.

Acuario

El 90 % de lo que te preocupa no llega a suceder, pero esos pensamientos tienen un impacto negativo en tu estado de ánimo, en tus esperanzas y hasta el tus planes. ¿Y si no lo logro? ¿Y si me va mal? ¿Y si no puedo pagarlo? ¿Y si tal o cuál persona me abandona? Camina hacia adelante sin pensar tanto en lo que sucederá.

Piscis

Amar es un sentimiento único que llena el alma y el corazón. Amar estar vivo, amar a quienes te rodean, amar el sol sobre tu cara, amar las oportunidades que se presentan, amar, amar y amar, en todas sus formas. Hoy recibes amor de una forma especial y puedes demostrar el que sientes igual.