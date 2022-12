“Feliz Navidad”: la canción de José Feliciano que hizo historia y se convirtió en un tesoro musical (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

El tema del cantautor puertorriqueño-estadounidense es uno de los preferidos en todo el mundo durante la época navideña.

Por infobae.com

“Feliz Navidad” es la canción creada por José Feliciano, el legendario cantautor y músico puertorriqueño-estadounidense. El tema vio la luz en 1970, y tras haber cumplido ya 52 años, es un infaltable en las playlist navideñas en todo el mundo.

“Feliz Navidad” es un tema con estructura sencilla y letra bilingüe, cuyos versos se repiten y dicen, básicamente: “Feliz Navidad, próspero año y felicidad/ I wanna wish you a merry Christmas from the bottom of my heart”. Quizás justamente por esto fue apropiada en muchos rincones del mundo y se consagró como un tesoro musical, a más de medio siglo de su publicación.

La canción navideña de José Feliciano fue reversionada e interpretada por otros reconocidos cantantes internacionales, como Boney M, Céline Dion, y en dueto, por Michael Bublé y Thalía, y Raphael y Fangoria. El mismo autor de “Light My Fire” publicó en 2016 una nueva versión del tema junto al pequeño artista FaWiJo.

Inmediatamente, se convirtió en otro hit para Nochebuena, Navidad y Año Nuevo, y alcanza hoy más de 62 millones de reproducciones en YouTube. En el video se lo puede ver a FaWiJo bailar feliz al ritmo de la canción y entonar sus estrofas y a Feliciano tocar la guitarra y acompañar con la voz, mientras ambos sonríen al lado de una chimenea.

¿Qué le pasó a José Feliciano?

José Feliciano nació con ceguera, como consecuencia de un glaucoma congénito, el 10 de septiembre de 1945 en el seno de una familia humilde en Lares, una ciudad de Puerto Rico. Desde chico tocó la concertina, el acordeón y la guitarra, y comenzó sus pasos en el mundo de la música, influenciado por grandes artistas como Wes Montgomery, Andrés Segovia y Ray Charles.

A los 17 años publico su primer LP y ese fue el comienzo de una próspera trayectoria musical, que lo llevó a ganar este año el Premio Billboard Leyenda. Allí, reconocieron a José Feliciano como “una persona cuya contribución a la música la convierte en un nombre inconfundible y que mantiene una carrera que ha resistido la prueba del tiempo”.

Además del clásico “Feliz Navidad”, grabó 600 canciones y publicó 60 álbumes. Tiene 45 discos de Oro y de Platino, en 1987 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y ganó 9 Premios Grammy.

“Feliz Navidad” de José Feliciano es un hit navideño de más de 50 años.