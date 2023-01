Aceite para el cabello, luz portátil y su vino rosado: los imprescindibles de Natti Natasha (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La cantante dominicana contó qué cosas no le pueden faltar y reveló el secreto indispensable que tiene para terminar un buen outfit.

Por infobae.com

La cantante y compositora dominicana Natti Natasha irradia glam por donde se la mire. Si hay algo que no puede faltar en su cartera, es su aceite para el pelo. “imprescindible porque siempre me gusta tener el cabello hidratado: cero nudos”.

La artista reveló una curiosidad sobre el uso de este producto: “Algunas veces, yo sé que es raro, no sé si ustedes lo hacen también, uso el aceite para ponérmelo en el cuerpo. Siento que funciona para dar un brillito, para que se vea linda la cámara, para que se vea sexy y espectacular”.

La cantante reveló una particular forma de usar el aceite de cabello

“Aquí no, pero aquí si”, dice la artista internacional quien juega con los ángulos de su luz portable y comenta entre risas: “Esta luz portable es porque siempre nos estamos moviendo; pues me ayuda absolutamente en todo cuando quiero grabar contenido, cuando simplemente quiero hablar con ustedes, cuando estoy en Live en una habitación que es oscura, me ayuda muchísimo”.

Luego, le sigue el maquillaje importantísimo en su rutina diaria. Sin embargo hay un elemento entre ellos que es indispensable. “Algunas veces no me quiero maquillar mucho, pero quiero tener algo que resalte. Siento que es algo muy imprescindible para mí el lip gloss (labial) para que se vea también un poquito de ese brillito, para que se vea bien mágico, bien linda y bien dulce“ detalla.

La cantante expresa que ángulo de la luz es indispensable para que una foto salga bien, por eso siempre lleva una luz portable

En su dialogo con Infobae, contó además que los audífonos son una pieza elemental para su trabajo: “Son muy imprescindibles para mí, para mi trabajo, para mi día a día, así que mi favorito es este por el color”, expresó mostrando sus auriculares color rosa.

La compositora mostró también su accesorio favorito. “Puede que yo vaya a salir, puede que esté en la casa, puede que vaya al supermercado, puede que no esté haciendo nada, pero siempre me encantan mis argollas. Sean chiquitas o grandes, me gustan más de este tamaño, un término medio digamos”, afirmó señalando los aros dorados que lleva puestos.

Natti Natasha considera importantísimos para su día a día sus audífonos rosas

“Con esto soy un poco celosa”, expresó la cantante al referirse a su perfume. “Siento que es el toque más importante y final de cada outfit. Pero no quiero decir el nombre con eso es lo único que soy mística, con los perfumes”, dijo entre risas.

“Me gusta mi perfume, siempre tenerlo es muy imprescindible para mí, porque siento que me lleva a una experiencia. Me gusta tener ese olor muy único”, agregó.

Por ultimo, el objeto singular que no puede faltar en la vida de Natti Natasha, es el vino espumoso lanzado por ella misma. Si, se llama Tasha. “Lo llevo conmigo cuando uso mis carteras grandes y si no, en la mano. No me importa (risas). Me involucré en la bebida, en la imagen, en absolutamente todo”, dijo.

El vino rosado “Tasha” fue lanzado por la cantante en Noviembre del 2021

La cantante revela que siente que Tasha tiene un poco de todos nosotros y concluye con una particular reflexión: “Es como las mujeres: burbujeantes, un poquito rosadas, dulces y también un poquito amargas. Pero que te dan la mejor experiencia de tu vida”.