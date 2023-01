Dinorah Figuera, presidenta de la AN: Trabajamos por los venezolanos para defenderlos de la dictadura de Maduro

Posteado en: Destacados, Nacionales

La mañana de este jueves 5 de enero se llevó a cabo la sesión de instalación de la nueva junta directiva de la legítima Asamblea Nacional para el período legislativo 2023-2024.

En dicha sesión, el expresidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó juramentó a su colega parlamentaria Dinorah Figuera como la nueva presidenta de la Asamblea Nacional legítima.

Una vez juramentada, Figuera tomó el derecho de palabra para dirigirse a los venezolanos con su primer discurso tras asumir el cargo en el poder legislativo de Venezuela, en el que reiteró que el rol principal del Parlamento democrático es consolidar la Unidad de todos los venezolanos, tanto quienes se encuentran en el exterior como los que permanecen en Venezuela, “para lograr el cambio que requiere el país hacia la democracia a través de unas elecciones libres”.

“Recibimos una Asamblea Nacional con diatriba y conflicto. Yo vengo de haber recuperado mi salud luego de un cáncer muy agresivo. Yo he dado testimonio de ser una mujer valiente que trabaja en Unidad. Todos los que estamos aquí tenemos que apostarle a la Unidad por Venezuela y por la democracia”.

La presidenta de la AN recordó que en este momento se da “una lucha de los venezolanos frente a una dura dictadura. Vengo de una lucha política desde pequeña. Vengo de ser concejal, diputada por el estado Aragua. He construido así una experiencia importante que me ha llevado a asumir esta presidencia con gallardía y mucha humildad, humildad que me lleva a hacer un reconocimiento a Juan Guaidó y a todos los diputados”.

“Todos los diputados somos necesarios, todos los ciudadanos de Venezuela somos necesarios. Esta es una AN que está inscrita en el camino de la negociación de México. La institución de la AN va a construir un camino que apoye todas las medidas necesarias para tener nosotros unas elecciones libres, democráticas, transparentes y creibles”.

La parlamentaria saludó además al presidente la comisión electoral, Jesús María Casal y se colocó “a la orden junto al Parlamento, para construir ese camino por la democracia”.

La presidenta de Asamblea Nacional legítima agradeció el apoyo de todos los países al Parlamento democrático. “Le damos la bienvenida a todo y esperamos el apoyo que nos puedan brindar en la protección de los activos”.

“Tengo toda la determinación para trabajar con todos los parlamentarios para a ser de esta instancia una instancia confiable. Vengo de una lucha gremial sobre los derechos de la salud. Este debe ser un parlamento que acompañe a todos los venezolanos en sus necesidades”.

Figuera manifestó que “quiero estar presente en el renacimiento de Venezuela, para que esté país tenga un hijo vigoroso, un hijo con posibilidades. Me siento orgullosa de representar al Parlamento venezolano. Caramba, quien se iba a imaginar que esa mujer que viene de Catia, hoy va a presidir un Parlamento tan importante, tan estratégico en este momento. Así como me recuperé de un cáncer, fe es certeza en lo que se cree y no se ve. Tengo la convicción de que este Parlamento va a levantar las banderas de la fe, la esperanza y vamos al rencuentro con la esperanza”.

Para finalizar su intervención, Dinorah Figuera juramentó a Marianela Fernández y Auristela Vásquez como primera y segunda vicepresidenta respectivamente.