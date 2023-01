El secretario personal de Benedicto XVI ajusta cuentas con el papa Francisco

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Georg Gänswein lleva desde el sábado velando el cuerpo de Benedicto XVI. Se le puede ver en oración, sentado o arrodillado en la capilla ardiente de San Pedro del Vaticano y recibiendo el pésame de las autoridades y peregrinos que se acercan hasta allí para dar el ultimo adiós al Papa emérito. Sin embargo, el foco mediático también está sobre el que durante más de veinte años fue secretario personal y hombre de confianza de Joseph Ratzinger a través de una serie de entrevistas grabadas antes de la muerte del Pontífice y que ahora están viendo la luz.

Por abc.es

En ellas, desvela, poco a poco, detalles tanto del pontificado como de los casi diez años de convivencia entre ambos papas. Una cohabitación aparentemente tranquila, pero de la que empiezan a traslucir algunos momentos de tensión. Divergencias doctrinales entre ambos pontífices, que ponen de manifiesto que la máxima de que «a un Papa gordo le sucede un Papa flaco», se hace más evidente, sobre todo en su sentido figurado, cuando ambos coinciden entre los muros vaticanos.

La más clara, hasta el momento, son las diferencias reconocidas por Gänswein tras la promulgación por Francisco, en julio de 2021, del ‘motu proprio’ ‘Traditionis custodes’, en el que restringía los amplios permisos para la celebración de la misa de acuerdo al rito tridentino —según el misal de Pio V, actualizado por Juan XXIII— que Benedicto XVI había concedido 14 años antes. Según una entrevista realizada por Guido Horst, editor jefe del diario católico alemán ‘Die Tagespost’, que se hizo pública este martes, Georg Gänswein reconocía que Benedicto XVI «leyó con dolor y tristeza de corazón« aquel texto del Papa Francisco.

En la entrevista, grabada en Alemania antes de la muerte del Papa emérito, explica que el objetivo de Benedicto XVI con el motu proprio ‘Summorum Pontificum’ era que «aquellos que habían encontrado un hogar en la antigua Misa encontraran paz interior, paz litúrgica» y de esta forma «alejarlos de Lefebvre», el arzobispo que propició un cisma en tiempos de Juan Pablo II, por su oposición a los cambios propiciados por el Concilio Vaticano II.

Gänswein reafirma también uno de los argumentos que ya había utilizado el Papa emérito, incluso en su etapa como cardenal, para defender la vigencia de los dos misales: «Si se piensa en cuántos siglos la antigua Misa ha sido fuente de vida y alimento espiritual para muchas personas, incluidos muchos santos, es imposible imaginar que ya no tenga nada que ofrecer». Un planteamiento que contrasta con la afirmación posterior de Francisco de que los libros litúrgicos editados tras el Concilio Vaticano II (los misales de Pablo VI y Juan Pablo II) «son la única expresión de la ‘lex orandi’ del Rito Romano».

Sin embargo, en su respuesta. Gänswein ahonda en la idea original del Papa emérito y tiene en cuenta a los «muchos jóvenes que nacieron después del Vaticano II y que no comprenden plenamente todo el drama del Concilio». «Estos jóvenes, aunque conocen la nueva Misa, todavía encuentran un hogar espiritual, un tesoro espiritual incluso en la Misa antigua», añade. «Para quitarle este tesoro a la gente… Bueno, no puedo decir que me sienta cómodo con eso», concluye Gänswein con un gesto de desengaño.

Entrevista sobre la renuncia en la Rai 3

La entrevista del diario alemán no es la única que Gänswein ha grabado estos días. Justo después del entierro, este jueves a las 23:45, la Rai 3, el tercer canal de la televisión pública italiana, emitirá una edición especial de sus programa ‘La scelta’ dedicado a la renuncia de Benedicto XVI. El capítulo «Così Ratzinger decise di dimettersi» (Así se decidió Ratzinger a renunciar), incluye además una larga entrevista del periodista Ezio Mauro a monseñor Georg Gänswein, grabada pocos días antes de la muerte del Pontífice emérito.

Una grabación de la que el diario Repubblica, cercano a posiciones de izquierda al igual que el canal Rai 3, ya ha publicado un adelanto, en el que el secretario reconoce que en los años del pontificiado sintió dentro al Vaticano como el Diablo actuaba «contra el Papa Benedicto XVI». En el texto, reconoce que los documentos que propiciaron el Vatileaks fueron en realidad robados de su escritorio y no al Pontífice, como se especuló en un primer momento. Además, también explica que aquel escándalo no fue el desencadenante de su renuncia, sino que la tenía pensada desde mucho antes.

«Él me dijo una vez: no puedo y no quiero copiar el modelo de Juan Pablo II en el enfermedad, porque yo debo confrontarme con mi vida, con mis elecciones, con mis fuerzas». Esa es la razón por la que el Papa «se permitió tomar aquella elección, lo que en mi opinión requiere no solo mucho valor, sino muchísima humildad», añade. Gänswein también explica que el estatuto del Papa emérito lo había decidido personalmente Benedicto XVI. «Pienso que delante de una decisión tan excepcional, volver a ser cardenal hubiera sido poco natural», añade. «Pero no hay ninguna duda de que sólo ha habido siempre un solo Papa, y se llama Francisco», concluye.

Las respuestas publicadas por el periódico italiano son apenas un anticipo de la larga entrevista que hará publica la Rai 3, en la que, un testigo privilegiado como Gänswein, ahondará tanto en el Pontificado como en el periodo de convivencia de ambos papas.

La biografía del secretario, en enero

Sin embargo, las declaraciones más jugosas se esperan para final de mes, cuando se publique el libro que recoge sus memorias y que ha escrito en colaboración con el vaticanista Saverio Gaeta. El sello Piemme, englobado dentro del grupo editorial Mondadori -propiedad de Berlusconi- será el encargado de publicar ‘Nient’altro che la verità. La mia vita al fianco di Benedetto XVI’ (‘Nada más que la verdad: Mi vida al lado del Papa Benedicto XVI’).

Según el comunicado hecho por la editorial, «tras la muerte del Papa emérito, ha llegado el momento de que -Gänswein- cuente su propia verdad sobre las flagrantes calumnias y oscuras maniobras que han intentado en vano ensombrecer el magisterio y las acciones del pontífice alemán». Así, el libro «dará a conocer el verdadero rostro de uno de los más grandes protagonistas de las últimas décadas, muy a menudo injustamente denigrado por los críticos como ‘Rottweiler de Dios’».

En el texto, Gänswein abordará también el escándalo del Vatileaks, las cuestiones relativas a las abusos sexuales, tanto de la lucha contra ellos encabezada por Benedicto XVI como las acusaciones de encubrimiento, hechas por una víctima de la diócesis de Múnich. El texto también promete aportar datos sobre Emanuela Orlandi, la joven que fue secuestrada en 1983, durante el pontificado de Juan Pablo II y cuya desaparición nunca fue resuelta. Netflix ha publicado recientemente un documental, en que los familiares de la joven, que hoy tendría 55 años, narran su lucha para conocer cual fue su destino final.