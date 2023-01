Jorge Celedón busca a la chica a la que Bad Bunny le botó el teléfono… pero desató una locura (Tuits + risas)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Bad Bunny ha empezado 2023 rodeado de polémica. ¿El motivo? Las imágenes que se han hecho virales en las que se le ve lanzar al mar el móvil de una fan que se le acercó para sacarse un selfi con él en la República Dominicana.

Según puede verse en un vídeo publicado en las redes sociales, durante un paseo por el exclusivo complejo Casa de Campo, en La Romana, una ciudad al este del país, una seguidora intenta hacerse una foto con el artista. Este, sin mediar palabra y aparentemente molesto, le arrebata el teléfono y lo lanza al agua en medio del asombro de la joven y de otros admiradores que se encontraban junto a él.

Tras lo sucedido, el cantante puertorriqueño ha recibido numerosas críticas por su actitud y su gesto también ha servido para generar multitud de memes en las redes sociales. Ha sido precisamente a través de su cuenta de Twitter, en la que atesora casi cinco millones de seguidores, donde el artista ha querido explicar los motivos que le llevaron a tener esta actitud con una seguidora. “La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto”, escribe Bunny. Y luego añade: “Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”.

Jorge Celedón busca a la chica

Por toda esta polémica muchos también son los que han querido ayudar a la joven implicada en el lamentable suceso, uno fue el cantante colombiano Jorge Celedón, quien pidió poder contactarla para comprarle uno nuevo.

“Ayúdenme a encontrar a la chica que #Badbunny le botó el celular al agua, le quiero regalar uno nuevo”, dijo..

El tuit generó una locura en redes de miles de personas que se hacían pasar por la joven con números mensajes de manera chistosa.

“Yo soy la chica, Jorge. Te estoy escribiendo de un celular que me alquilo un vecino por 10 dólares. Era un iPhone 14 pro max de 256gb, color púrpura. Si pudiera ser el mismo me haría muy feliz. Y si pudieras prestarme los 10 dólares también”, “Hola Jorgito, “Bad Bunny me botó un apartamento en Miami full equipado. También uno en Berlín, cómprame uno cuando puedas porfis. No me quejo de la location. Dankeschön, eso es gracias en alemán”, “Lo que es la vida tengo una amiga que quisiera poder tener un celular para felicitar sus estudios y no ha podido”, fueron parte de los mensajes.

