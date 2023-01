Whitney Houston y la historia de “I Will Always Love You”: una canción de despedida que emocionó con su voz

Posteado en: Entretenimiento, USA

Whitney Houston fue una de las voces de su generación. Una artista que marcó a varias cantantes. Emocionó al mundo con su presencia sobre el escenario. Es una de las cantantes más premiadas a lo largo de la historia según el Libro Guinness de los récords, con varios premios Emmy, Grammy, Billboard y American Music Awards. A su vez, es una de las artistas que más discos vendió, superando las 170 millones de copias.

“Saving All My Love For You” (1985), “I Wanna Dance with Somebody” (1987), “Where Do Broken Hearts Go” (1987), “One Moment in Time” (1988) o “I Have Nothing” fueron algunos de sus mayores éxitos. Sin lugar a dudas, “I Will Always Love You” (1992), tema de la película “The Bodyguard” (El guardaespaldas) que la tuvo como protagonista junto a Kevin Costner, marcó su carrera, logrando su consagración, y puso su nombre en lo más alto gracias a una interpretación magistral.

La versión original de “I Will Always Love You”

La canción pertenece a Dolly Parton, una de las principales figuras de música la música country. Por más de 40 años, la cantante estadounidense fue reconocida por su estilo innovador gracias a su voz. Sus primeros pasos profesionales fueron de muy joven, a mediados del ‘50, con actuaciones en emisoras de radio y en programas de televisión. Johnny Cash la conoció en una de esas pretenciones y fue quien la animó a seguir con el objetivo de triunfar en la música.

Una vez que terminó el secundario, Dolly se instaló en Nashville y comenzó a componer para otras figuras del country y del folk como Hank Williams Jr. En 1966, su simple “Dumb Blonde” alcanzó el puesto 24 de las listas. Su participación en el programa de Porter Wagoner la llevó al éxito. Juntos lograron posicionar varias canciones en los primeros puestos a lo largo de siete años. A su vez, Parton publicó discos como solista.

Al principio del ‘70, Dolly decidió alejarse del ciclo de Wagoner. La despedida se convirtió en la canción “I Will Always Love You” que está dedicada como agradecimiento a los años que estuvo trabajando con Porter. En 1974, la cantante publicó una versión country de la canción que tuvo buena respuesta por parte del público. Otros artistas, como Linda Ronstadt, la versionaron por aquellos años.

