El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 11 de enero de 2023

Aries

Para los solteros el amor surge sin buscar demasiado, cómo tiene que ser, porque entre más busques, más se aleja. Es posible que esa persona no sea el definitivo pero por poco que dure vivirás experiencias inolvidables y aprendizajes que serán útiles en el futuro y con la persona que debe ser. Para los Acuario que estén en pareja se sentirán conectados, atendidos y halagados. Es bueno recibir y mucho más disfrutarlo.

Tauro

Surgen algunos desajustes laborales como consecuencia de estos días de mercurio retrógrado a dejar todo para después. Hoy es un buen día para organizar y reestructurar. Si dependes de otros, para avanzar comunica tus inquietudes, expon tus ideas, delega y pon manos a la obra. La pasividad profesional podría conducirte al caos o estancamiento.

Géminis

Si estas solo ansias tener pareja y si estás en pareja quieres un poco de espacio. Incomprensible para otros, pero no para ti, eres así y punto. Para estar más en paz contigo mismo en lugar de enfocarte en lo que quieres, disfruta lo que tienes. Hoy es un día para estar contigo mismo y no preocuparte por quien esta y quien no. No te tienes a ti, el resto no importa.

Cáncer

Estamos a mitad de semana y hay pocas posibilidades de descansar, hoy es un día más activo y ocupado que otros y es normal que te estreses, pero por muy poco tiempo del que dispongas, busca unas horas para alejarte de todo y de todos. Haz algo que te guste, desconéctate y recarga pilas.

Leo

Las relaciones no son fáciles y todos lo sabemos. Cada persona es diferente, tenemos personalidades, crianzas y formaciones que nos inclinan a pensar de una u otra forma y eso puede hacer que nuestras ideas y decisiones choquen con las de quienes nos rodean. Llegar a acuerdos puede ser un trabajo duro, pero nada que con amor y respeto no se pueda lograr. Si eres constante, comprensivo y estás abierto a negociar podrás lograr lo que sea.

Virgo

Hay algo que te tiene un poco incómodo y fastidiado estos días y no sabes exactamente qué es. Es como si sintieras que no perteneces a mi gun lugar, nada te satisface ni hace feliz. Lo mejor que puedes hacer es relajarte, reflexionar y entender que la felicidad está en tu interior y que es allí donde debes trabajar.

Libra

Conviértete en esa persona de la que te enamorarías. Vive el amor con fluidez, no presiones ni exijas, porque cuando lo haces en lugar de atraer, alejas. Posees múltiples virtudes y lo sabes, pero hay mucho más que te falta por descubrir de ti mismo y cuando lo hagas quedarás tan maravillado que querrás más. El amor propio abre las puertas al amor de los demás. ¿Lo sabías?

Escorpio

Será un día de altibajos, pero satisfactorio. Haz trabajado duro y avanzado mucho en la realización de tus metas, no puedes permitir que un par de tropiezos derrumben todo. Falta un gran camino por recorrer, con paciencia y tolerancia el proceso será menos pesado.

Sagitario

La clave del éxito en una relación de cualquier tipo, amistosa, familiar, laboral o de pareja, es tener los ojos abiertos y darse cuenta de las necesidades de la otra persona y hacer, con amor, que entienda las tuyas. Un “yo te doy”, “tu me das” sin que suene a intercambio, porque el dar y recibir debe ser mutuo, de lo contrario de tanto halar la cuerda terminará rompiéndose.

Capricornio

Día de cambios, traslados y movimientos. Posibilidad de mudanzas, viajes o recorridos de trayectos largos. Sea cual sea la opción es válida y aunque no está exenta de complicaciones, en general es fácil de realizar. Tus amigos y familia son tu apoyo, de hecho si necesitas su ayuda no dudes en buscarla.

Acuario

Hoy te sientes cómodo y relajado contigo mismo, puedes ser tú y eso te encanta, porque eso es lo que haces cada día, más que cada signo del zodiaco, eres tú, con tus virtudes y defectos te aceptas y aunque no te impones a otros si buscas respeto. Hoy surgen situaciones sorpresa as que necesitan una reacción inmediata. No necesitas fingir ni evadir, de hecho puedes ser sincero, aunque trata de no ser devastadoramente sincero.

Piscis

Se crea un caos entorno a un asunto personal, corto pero abrumador. Recibes quejas y reclamos que te sacan de tu centro de paz y te hacen sentir deseos de escapar. Evades el drama y el conflicto y tomas una decisión que te ayuda a definir qué deseas realmente, pero no te apresures, dale unos días hasta estar completamente seguro.