“No le digan a mi mamá”: Revelaron las últimas palabras de Mehdi Karami, el karateca ejecutado por el régimen iraní

Mohammad Mehdi Karami fue ejecutado por participar en el presunto asesinato de un basiji (miliciano islámico), en noviembre del año pasado, durante las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial.

Según la sentencia, el joven participó junto con otros “alborotadores” en los “disturbios” de Karaj, ciudad cercana a Teherán, a principios de noviembre. En ese momento, intentaron cortar la autopista Karaj-Qazvin y atacaron a agentes de seguridad, acto grave en ese país.

En los choques mataron a cuchilladas al oficial Ruhollah Ajamian, delito por el que fueron acusadas 16 personas, de las que cuatro han sido condenadas a muerte.

Últimas palabras de Mehdi Karami, karateca ejecutado

El padre de Karami, quien practicaba kárate, deporte en el que ganó numerosas medallas, denunció a medios iraníes que las autoridades judiciales no les habían permitido elegir a un abogado y que el letrado seleccionado para ellos no respondía a sus llamadas.

“Él me llamó y me dijo: ‘Papá, nos han dado las sentencias, me dieron la pena de muerte, pero no le dije nada a mamá, tú tampoco le digas, no le digas nada a mamá, que Dios los perdone, al menos no pasa nada en casa’”, contó el padre.

