“Se volvió loco”, un huésped molesto estrella su carro contra un hotel en Shanghái (Videos)

Un huésped molesto por el robo de su computadora estrelló su automóvil contra un hotel en Shanghái, causando el caos en el vestíbulo, pero sin dejar heridos, tras una discusión con los empleados.

Varios videos publicados en las redes sociales mostraron a un convertible blanco destrozando las puertas del Central Hotel de Shanghái, retroceder e irrumpir en el vestíbulo.

“¡Se volvió loco!“, se puede oír decir de los clientes desconcertados, mientras que el vehículo destruye todo a su paso.

El carro terminó su carrera en el marco de otra puerta de salida, con todas las luces de emergencia encendidas.

“¿Tienes idea de lo que acabas de hacer?” gritaron algunos que vieron lo ocurrido, mientras que otros intentaban sacar al conductor del vehículo.

Según la policía, el conductor es un huésped de 28 años que al parecer tuvo una discusión con los empleados del hotel después de que su computadora portátil desapareciera.

El personal del hotel afirmó a la AFP que el aparato fue robado y encontrado fuera del hotel.

No hubo heridos, dijo la policía en la red social Weibo, y añadió que el conductor había sido detenido en espera de una investigación.

AFP

On Jan 10 a car crashed into the lobby of Jinling Purple Mountain Hotel Shanghai (??????????) in Lujiazui, Pudong after the driver, a guest at the hotel, had a spat with hotel staff over his notebook computer which purportedly went missing in his room. pic.twitter.com/ExOaAPTtJK

— Byron Wan (@Byron_Wan) January 11, 2023