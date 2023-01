El duro reto de Putin a un ministro por una demora clave para la ofensiva en Ucrania

Click to share on Google News (Opens in new window)

Según se pudo ver en un video que tuvo una rápida circulación en las redes sociales y la prensa rusa, el presidente Vladimir Putin retó al ministro de Industria y Comercio, Denis Manturov, como si fuera un alumno que no estudió su lección por la demora en la entrega de aviones y helicópteros, tanto civiles como militares, a las tropas que combaten en Ucrania.

Por La Nacion

En el video, Putin le pide explicaciones a Manturov por los grandes encargos a empresas para la producción de 2700 aviones y helicópteros que se habían prometido.

THREAD: a short look at a scolding from Putin & what it tells us about modern Russia.

Today Putin slammed head of Ministry of Industry & Trade Denis Manturov for not signing any new contracts for aircraft in 2023.

Putin was pictured dramatically eye-rolling & paper shuffling. pic.twitter.com/vaCZogudBD

— Emma Burrows (@EJ_Burrows) January 11, 2023