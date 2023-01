La fotografía en la que se ve a “Salt Bae” colándose en otra final de fútbol

Click to share on Google News (Opens in new window)

Nusret Gökçe, más conocido en redes sociales como ‘Salt Bae’, fue bastante criticado cuando se coló en los festejos de la Selección Argentina en la final del Mundial de Qatar de 2022, pues violó las reglas estrictas de la FIFA.

Por El Tiempo

El mediático chef en su cuenta oficial de Instagram publicó diferentes fotos y videos en compañía de los jugadores de la albiceleste cuando todavía estaban en la cancha de juego. Incluso, tiene una imagen en la que está él solo levantando el trofeo de la Copa del Mundo, un privilegio que solo tienen algunas personas.

“Como uno de los símbolos deportivos más reconocidos en el planeta y un ícono sin igual, la Copa del Mundo de la FIFA únicamente puede ser tocada y sostenida por un grupo muy selecto de personas que incluye a ex jugadores que hayan ganado el trofeo y jefes de estado”, se lee en la página web de la FIFA.

Sin embargo, el famoso cocinero no siempre tuvo acceso a estar en la cancha de juego, pues en internet circula una imagen que lo demuestra. La foto fue publicada por el fotógrafo de Offside Simon Stacpoole, quien capturó a ‘Salt Bae’ durante la final de la Liga de Campeones UEFA 2017-18 en Ucrania.

Flicking through my Gareth Bale pics & I came across this from the 2018 #UCL Final. ? for Salt Bae that night, unlike Qatar 4 years later. pic.twitter.com/hbozjZPEF6

— Simon Stacpoole (@simonstacpoole) January 10, 2023