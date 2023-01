Premio de Historia Ramón J. Velásquez reconocerá estudios sobre la obra del expresidente venezolano

Posteado en: Cultura, Titulares

La Fundación Ramón J. Velásquez, la Academia Nacional de la Historia, la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura, y la Universidad Metropolitana, han decidido instituir el Premio de Historia Ramón J. Velásquez, reconocimiento que está dedicado a fomentar el estudio sobre la obra histórica, periodística, literaria y política de Ramón J. Velásquez, como uno de los venezolanos que dedicó su vida al fomento de la cultura nacional, la investigación histórica, el periodismo y la transformación política y democrática de Venezuela, al igual que a la reafirmación de la identidad venezolana y a la conservación del acervo documental.

Las instituciones promotoras del Premio, lo hacen en torno a una de las figuras intelectuales más relevantes del Siglo XX venezolano, que contribuyó al establecimiento y sostenimiento del sistema democrático venezolano y que en diferentes ámbitos tuvo una trayectoria muy relevante, especialmente en la investigación y obra desarrollada, en la promoción y el estudio de la historia de los Siglos XIX y XX, aportando a las nuevas generaciones fuentes documentales de primer orden para su estudio, como las colecciones del Pensamiento Político del Siglo XIX y del Siglo XX, Venezuela Peregrina, los documentos rescatados en las embajadas y consulado venezolanos cuando dirigió FUNRES. Sus obras fundamentales La Caída del Liberalismo Amarillo – Tiempo y drama de Antonio Paredes, Joaquín Crespo, Confidencias Imaginarias de Juan Vicente Gómez, Caudillos, historiadores y pueblo, La evolución política contemporánea en el libro Venezuela Moderna todos ellos son textos clave para el entendimiento de nuestro devenir político, social y económico. En el periodismo fungió desde reportero en diferentes revistas y diarios, hasta director en dos ocasiones del diario El Nacional. Como político y servidor público, ministro, parlamentario, comisionado presidencial, Presidente de la COPRE y Presidente de la República, cumplió en diversas ocasiones una función de estadista en la que supo unir a los venezolanos cuando ocurrían las más graves crisis del acontecer político nacional. Su vocación de editor contribuyó en cientos de iniciativas que permitió a venezolanos de todas la tendencias, poder publicar obras de gran importancia.

El Premio Ramón J. Velásquez, ha sido concebido como un espacio permanente de encuentro e intercambio entre investigadores de las diferentes áreas sociales que trabajan en el estudio de la sociedad venezolana; es así cómo las instituciones que lo patrocinan aspiran a estimular el estudio de la historia y la evolución política, social, económica y cultural venezolana, en una concepción amplia que favorezca la concurrencia de aportes novedosos a estos temas en torno a la figura, obra y trayectoria de Ramón J. Velásquez.

En este sentido, el ámbito del Premio en sus sucesivas ediciones comprende, pero sin limitarse solo a ellos, los siguientes aspectos: el análisis del pensamiento político venezolano, la historiografía venezolana (un ejemplo de su contribución en este orden es la Biblioteca de autores tachirenses), la evolución de los canales organizados de opinión política que se han formado en el país y las circunstancias en las cuales se desenvolvieron, así como sus influencias principales y las transformaciones sufridas en respuesta a la dinámica social; el desarrollo del periodismo en Venezuela y a resaltar la defensa de las libertades, la independencia y el rigor como virtudes esenciales del periodismo; en tal sentido los trabajos pueden ser escritos, gráficos o audiovisuales; la transformación del Estado como retos de la evolución política de Venezuela; el estudio de la identidad nacional, la génesis, desarrollo y consecuencias de los programas o proyectos políticos que han marcado el acontecer venezolano; el estudio del liderazgo político, su ideario y actuación publica; la dinámica de los cambios institucionales; el estudio del curso histórico de la sociedad venezolana como un todo y, en particular, estudios sobre la historia de Venezuela durante el lapso de mayor interés del Dr. Velásquez que se recoge en sus obras; la evolución social del país y los movimientos sociales que catalizaron cambios de importancia en la vida nacional; los distintos actores sociales y su desenvolvimiento histórico; el análisis de la evolución de la economía venezolana en su integridad o con un enfoque parcial o sectorial, en perspectiva histórica y con una orientación científica; estudios sobre los aportes fundamentales del Dr. Velásquez a la construcción del importante acervo documental que forma parte de su legado; y su trayectoria como el servidor público de excepción que fue.

La Academia Nacional de la Historia, la Fundación Ramón J Velásquez, la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura y la Universidad Metropolitana, sienten especial satisfacción por la alianza que permite dar existencia y continuidad a este concurso, guiado por el objetivo de fomentar el estudio y la investigación de los temas fundamentales de la historia venezolana entre investigadores de todas la profesiones, y divulgar a través de la publicación de los trabajos premiados, los resultados de esas investigaciones.

El premio consistirá en un diploma y US$3,000 en efectivo.

En la primera entrega del Premio los trabajos versarán sobre la obra y presencia de Ramón J. Velásquez en la política venezolana, el periodismo y su trayectoria como servidor público, con un enfoque amplio para facilitar y estimular el trabajo creador.

Las demás bases del concurso son:

1. En la primera entrega del Premio los trabajos versarán sobre la obra histórica y la construcción del importante acervo documental que nos legó, la, la presencia de Ramón J. Velásquez en la política venezolana, el periodismo y su trayectoria como servidor público, con un enfoque amplio para facilitar y estimular el trabajo creador. Deberán incorporarse elementos originales de interpretación y de análisis del (o los) autor (es), y ser realizados conforme a los métodos y técnicas de investigación propias del ambiente académico.

2. Solo podrán presentarse trabajos inéditos que cumplan los requisitos establecidos en estas bases, en caso contrario será excluidos del concurso.

3. El premio consistirá? en un diploma y la cantidad de US$3.000 en efectivo.

4. Solo será distinguido con la premiación un trabajo, entre los que sean presentados. El trabajo premiado será publicado en conjunto por las instituciones promotoras, una vez cumplido el proceso habitual de revisión, corrección y adaptación a las pautas editoriales de las instituciones. Esta publicación podrá concretarse en forma digital o impresa según lo determinen los organizadores del Premio. El jurado podrá decidir sobre las menciones de publicación de trabajos que, no habiendo sido premiados, reúnen los méritos suficientes para ser publicados en forma digital o impresa según lo determinen las instituciones participantes. Los derechos de autor de la primera edición del trabajo premiado o que hayan merecido mención de publicación, serán cedidos a la Fundación Ramón J. Velásquez institución sin fines de lucro cuyo objeto es “la conservación, divulgación y estudio de la obra intelectual, literaria, periodística y política del Ramón José Velásquez Mujica”.

5. El concurso tiene periodicidad bienal y esta primera edición corresponde al lapso 2023 – 2024.

6. Solo podrán participar investigadores venezolanos o extranjeros residentes en el país.

7. Podrán presentarse trabajos individuales o elaborados por varios autores pero en número no superior a tres autores; en este ultimo caso cada uno de ellos indicara? por escrito a la Fundación Ramón J. Velásquez, su acuerdo irrestricto con la presentación del trabajo al concurso y su posterior publicación, en caso de ser premiado o distinguido con mención de publicación. Las comunicaciones a que se refiere este numeral deberán ser presentadas en sobre cerrado, que solo será abierto por el jurado si el trabajo al cual corresponden resulta premiado o recibe mención de publicación.

8. Los trabajos deben ser redactados en castellano, tener una extensión no inferior a 250 cuartillas tamaño carta y no mayor de 350, escritas con fuente Arial, tamaño 13 e interlineado de 1,5. Los participantes deberán presentar el trabajo, acompañado de un resumen compacto con una extensión no mayor a cuatro cuartillas, en versión digitalizada en un CD o un Pendrive, todo ello en sobre cerrado conforme a lo que se indica a continuación. Solamente el resumen al cual se hace referencia en este punto, debe ser entregado, además, en forma impresa. Se advierte a los participantes que los medios de almacenamiento digital que entreguen, contentivos del trabajo y del resumen, así como la versión impresa del resumen, según lo anteriormente descrito, no les serán devueltos pues constituyen documentos de trabajo de los miembros del jurado del Premio Ramón J. Velásquez

9. Los trabajos deberán presentarse con un seudónimo. Al consignar el trabajo, el sobre contentivo de los materiales antes señalados deberá solamente indicar el titulo del escrito y el seudónimo empleado por el (o los) autor (es) para distinguir su trabajo. No deberán señalarse en forma alguna en el exterior de dicho sobre el (o los) nombre (s) del (o los) autor (es), el (o los) cual (es) será (n) consignado (s) en sobre cerrado aparte, conjuntamente con su (s) nombre (s), copia (s) de su (s) cédula (s) de identidad y el seudónimo escogido por el (o ellos). La relación entre el seudónimo y el nombre de cada autor, solo será conocida cuando el jurado haya completado el proceso de revisión y tenga conformado su veredicto, acto seguido procederá a la apertura de los sobres, según se indica a continuación, y será completada y suscrita el acta correspondiente a la decisión del jurado sobre el Premio. La apertura de los sobres que contienen la identificación plena del autor (o los autores) de los trabajos premiados, si fuese el caso, se hará en presencia de un representante de cada una de las instituciones que patrocinan el Premio. Los sobres que contienen la identificación de los participantes, correspondientes a los trabajos que pudiesen haber sido descartados por no cumplir con estas bases o los que habiendo sido admitidos no resultaren premiados, no serán abiertos por el jurado.

10. Los materiales indicados deberán ser entregados en la Fundación Ramón J. Velásquez, 4ta. Av. entre 8va. y 9na. Transversales, Qta. Regina Urb. Altamira, Caracas, Teléfono 212- 2639894, fundacionramonjvelasquez@gmail.com

11. La entrega de los trabajos con la intención de participar en el concurso, significa la aceptación por parte del autor (o de los autores), de todas las condiciones establecidas en estas bases; la disposición irrevocable a mantener su participación a todo lo largo del proceso, y la total aceptación del fallo del jurado, lo que se manifiesta con el hecho de participar en el premio.

12. La fecha tope de admisión de los trabajos es el 30 de septiembre de 2024.

13. El jurado estará constituido por tres (3) miembros que serán designados por la Fundación Ramón J. Velásquez, la Academia Nacional de la Historia, la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura, y la Universidad Metropolitana, en la forma que sea acordada por estas instituciones. Una vez cumplido el plazo para el examen de los trabajos, el jurado, en reunión plenaria, resolverá sobre el otorgamiento de los premios, y dejara? constancia de su decisión en acta suscrita por, al menos, tres de sus miembros. El jurado dispondrá del lapso no mayor al que media entre el 30 de septiembre de 2024 y el 20 de noviembre de 2024, para la revisión de los trabajos y la determinación de su veredicto. Las decisiones del jurado no estarán sujetas a recurso alguno y se harán publicas el 25 del mes de noviembre de 2024. La entrega de los premios se hará el día 28 de noviembre de 2024, o en la fecha que determinen las instituciones, sobre lo cual se informara? con la debida antelación al (o los) participante (s) cuyo trabajo hubiese sido premiado o hubiesen recibido mención de publicación.

14. Los criterios, métodos y procesos de evaluación de los trabajos deben estar en correspondencia con las bases del Premio, las cuales establecen que los trabajos deben ser inéditos, originales en la interpretación y el análisis, y sujetos al rigor investigativo en cuanto al método y las técnicas empleadas. El jurado expondrá en el veredicto las virtudes especificas del o los trabajos galardonados.

15. El concurso para el Premio podrá ser declarado desierto por el jurado.

16. Los asuntos relativos al Premio no tratados en estas bases, así como la interpretación y la clarificación de las dudas y cuestiones que pudiesen surgir de su aplicación, serán resueltas por la Fundación Ramón J. Velásquez, la Academia Nacional de la Historia, la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura y la Universidad Metropolitana, y comunicadas a los interesados.

La información relativa al Premio podrá ser requerida a la Fundación Ramón J. Velásquez, 4ta. Av. entre 8va. y 9na. Transversales, Qta. Regina Urb. Altamira, Caracas, Teléfono 2639894, fundacionramonjvelasquez@gmail.com, o también pueden ser consultados los sitios de Internet:

www.fundacionramonjvelasquez.org

www.anhvenezuela.orge.ve

www.bancaribe.com.ve

www.unimet.edu.ve

Nota de prensa