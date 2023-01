Sacan tarjeta blanca en un partido de fútbol por primera vez en la historia (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una árbitra sacó una tarjeta blanca por primera vez en la historia del fútbol durante un partido de la Copa Femenina de Portugal celebrado este sábado, recoge ESPN.

Por: RT

El histórico momento ocurrió después de que alguien del banquillo se sintiera mal, tras lo cual el equipo médico de ambos equipos acudió a auxiliar a la persona aquejada inmediatamente. Posteriormente, Catarina Campos, la árbitra del encuentro disputado entre el Sporting Lisbon y el Benfica, sacó la tarjeta mostrándola a los miembros del personal médico, gestó que provocó una ovación entre los espectadores.

The first white card in football history! ??

The medical teams of Benfica and Sporting women's teams received it for assisting a fan who felt unwell in the stands.

The white card shows Fair Play and is a part of a series of new introductions in football.pic.twitter.com/Mf9QiuOFD8

— Oddspedia ????? (@oddspedia) January 23, 2023