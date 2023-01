VIDEO: El dramático momento cuando una pareja y sus perros escapan de un tornado en Texas

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un video dramático muestra a una pareja corriendo para escapar de un tornado en Texas, saltando a una zanja en busca de refugio.

Por Fox Weather

Zachary Peck-Chapman y su pareja se sienten bendecidos de estar vivos después de que se vieron obligados a salir corriendo de su vehículo recreativo para buscar refugio durante las tormentas de tornados en Orange, ubicada a unos 30 minutos de Beaumont en la frontera entre Texas y Luisiana.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de tornado en el área alrededor de las 4:30 p. m. hora local del martes cuando una serie de tormentas severas azotó la ciudad. La agencia advirtió a los residentes sobre la amenaza y que buscaran refugio de inmediato.

En medio del caos, Peck-Chapman logró documentarlo a él y a su compañero corriendo de su RV con sus perros mientras se zambullían en una zanja en el Country Livin’ RV Park.

A tornado hits a few hundred feet from the van. With no shelter nearby, we headed for the ditch… Scariest moment of our life… We are safe & blessed #vanlife #tornado #tornadoes #TornadoWatch #severeweather #travelblogger #travelling #traveler #gulfcoast #texas #OrangeCounty pic.twitter.com/muN3lpCZtl

— Nomadic Habits (@nomadic_habits_) January 25, 2023