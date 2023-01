6ix9ine: el rapero que acusó de fraude a Justin Bieber y Ariana Grande; se volvió convicto y ahora regala dinero

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El mundo de la industria musical está lleno de excéntricos cantantes y dentro de ellos se encuentra Tekashi 6ix9ine, quien además de consolidar una sólida carrera en el ámbito del Hip Hop, también se ha posicionado como una de las figuras más polémicas.

Daniel Hernández -nombre real del famoso- nació en Brooklyn, Estados Unidos, y de acuerdo con una antigua entrevista que dio para el Gordo y la Flaca su apodo artístico lo tomó de un tatuador que se llamaba de esa forma en el lugar donde vivía.

El rapero aseguró en aquella plática que su vida familiar no fue sencilla, pues su madre -quien es mexicana- tenía serios problemas económicos cuando él era pequeño.

“No tenía trabajo, porque ella tiene artritis, se puso a vender botellas de las que ves en la calle, nosotros éramos pobres”, contó.

Estas fue sólo una de las dificultades que 6ix9ine afrontó en su juventud, pues en 2009, su padrastro fue asesinado a pocas calles de la casa en donde vivía.

“Yo tenía 13 años, él me dijo que fuera a la tienda con él a hacer unas compras (y no quise ir). Dieron la una, las dos y yo mirando el reloj dije: ‘Ya son las tres, cuatro, ¿dónde está? el supermercado está a tres bloques de la casa. Un vecino estaba tocando y dice: ‘Está tirado ahí en la calle’, cuando oí eso salí encuerado corriendo y a un bloque yo lo vi ahí tirado. Le dieron con un bate”, narró.

El abuso a una menor de edad

Aunque Tekashi 6ix9ine debutó en 2014 con sus canciones 69, Pimpin y 4769. Un año después trascendió que había sido acusado por publicar un video en Internet en donde se le veía teniendo relaciones sexuales con una niña de 13 años.

El rapero argumentó que, cuando sucedieron los hechos, habría tenido 17 años, por lo cual también era menor de edad. Sin embargo, poco tiempo después trascendió que en realidad tenía 18.

Debido a esta situación, Tekashi fue arrestado y se declaró culpable en octubre de 2015 tras aceptar un acuerdo de culpabilidad en donde debía realizar una certificación de estudios técnicos llamado General Education Development (GED en inglés) y no involucrarse en ningún tipo de riña o problemas hasta que se ejecutara su sentencia que estaba programada por 2017.

No obstante, según el medio estadounidense Pitchfork, la audiencia se retrasó en múltiples ocasiones debido a que el artista no realizó el GED. Pero en 2018 la jueza Felicia Mennin le dio una condena a 6ix9ine de cuatro años de libertad condicional y mil horas de servicio comunitario.

Los nexos con una peligrosa pandilla de Estados Unidos

Pero las controversias para Tekashi no se detuvieron ahí, ya que en 2018 el cantante de éxitos como Mala, Fefe o Trollz fue acusado en 2018 por posesión de armas y conspiración para la comisión de delitos como tráfico de drogas, robo a mano armada, violencia y crímenes con arma de fuego.

Además, se le vinculó a la pandilla Nine Trey Gangster Bloods, la cual fue fundada en los años 90 en un centro penitenciario de Nueva York y que, además de llegar a operar en otras partes de Estados Unidos, se caracterizaron por distribución y venta de drogas, extorsión además de robo.

En esa ocasión, el artista fue arrestado y, debido a la gravedad de los crímenes que se le imputaban, el rapero posiblemente estaba a punto de enfrentar una amplia pena en la cárcel. Sin embargo, el caso dio un giro brutal cuando 6ix9ine optó por colaborar con la justicia y testificó contra sus compañeros de pandilla.

Ello, aunado a que a principios de 2019 se declaró culpable, fungieron como elementos para que en vez de ser condenado a décadas de prisión, se le sentenciara a dos años -de los cuales para ese entonces ya había cumplido 13 meses-.

Entre algunos de los testimonios que Tekashi le otorgó al gobierno estadounidense estaba donde señaló que su papel en dicha pandilla consistía en “seguir haciendo éxitos y ser el apoyo financiero para la banda… para que pudieran comprar armas y cosas así” y, cuando fue cuestionado sobre qué recibió a cambio de eso, puntualizó: “Mi carrera. Tengo la credibilidad de la calle. Los videos, la música, la protección, todo lo anterior”.

El trapero obtuvo su liberación temprana del centro penitenciario en 2020 debido a que su abogado apeló a que 6ix9ine tenía asma y atravesar la pandemia por COVID-19 en prisión podría poner en peligro su estado de salud. Por esto, el artista cumplió el resto de su condena en confinamiento desde su casa y bajo vigilancia gubernamental.

Acusaciones de fraude a Justin Bieber y Ariana Grande

En mayo de 2020, 6ix9ine estrenó su sencillo Gooba y, un día después, salió a la luz Stuck with U, la colaboración de Ariana Grande con Justin Bieber.

Aunque el camino de los poperos parecía no estar ligado con el rapero, una controversia los involucró a todos una semana después, pues al publicarse la lista Billboard se dio a conocer que el éxito de Justin y Ariana estaba en primer lugar, mientras que el de Tekashi quedó en el tercero.

Respecto a esto, 6ix9ine realizó un video en donde mostró su descontento y aseguró que había sido un fraude, ya que le pareció extraño que Stuck with U ascendiera rápidamente del quinto lugar al primero.

“Voy a decir esto rápido porque estaré muy decepcionado si Billboard acepta pagos por números uno, de alguna forma manipula las listas. Quiero que todo el mundo vea porque lo que les voy a mostrar es un pronóstico de lo que cualquier sello en el mundo recibe: Atlantic, Interscope, Republic, Columbia, Sony, Universal Music”, dijo y agregó:

“Todos los sellos lo reciben y fue enviado ayer. Número uno: Doja Cat ‘Say So’; número dos 6ix9ine ‘Gooba’; número tres The Weeknd ‘Blinding Lights’; cuatro Meghan Stallion; número cinco Ariana Grande, ‘Stuck With U’. Anoche, lo que es completamente ilegal, ‘Stuck with U’ de Ariana Grande envió 60.000 unidades de la nada. Este es el pronóstico que le enviaron a los sellos y pone a Ariana Grande con 43.7, y les da 12 puntos. Fueron del quinto lugar, al primero de la nada”.

El equipo de 6ix9ine hizo una “investigación” en donde acusaron que aparentemente seis tarjetas de crédito habían sido utilizadas para adquirir 30 mil unidades de la melodía y, Tekashi aseguró que después de cuestionar a Billboard sobre esto, la empresa no pudo darles respuestas concretas.

Por su parte, el cantante de Baby y la intérprete de melodías como Side to side o Thank u, Next explicaron desde sus redes sociales su versión y se defendieron de las acusaciones en su contra.

“Mis fans compraron la canción. Los fanáticos de Justin compraron la canción. NUESTROS fanáticos compraron esta canción (nunca más de cuatro copias cada una, COMO ESTÁN LAS REGLAS). Ellos van por todo y le agradezco a Dios todos los días que los tengo en mi vida. No sólo cuando luchan para que ganemos (incluso cuando les pido que no lo hagan como lo hice esta semana) sino porque son algunas de las mejores personas que conozco. Las ventas cuentan más que el streaming. No pueden desacreditar esto tan duro como lo intenten”, colocó Ariana en su cuenta de Instagram.

Posteriormente, Tekashi se posicionó y le hizo un video a Grande para señalarle que no la estaba atacando a ella, sino que estaba disgustado por otras razones.

“Tú no entiendes mi dolor y mi frustración hacia Billboard. Estoy hablando por los chicos que venimos de nada. Quiero que entiendas que vengo de un lugar muy diferente que el tuyo. Mi mamá recogía latas en la calle, yo fui un lavaplatos”, dijo.

Los millonarios regalos que da el rapero

Tras una vida de polémicas, Tekashi continúa generando todo tipo de escándalos en la actualidad, pero en 2022 trascendió que el famoso quería realizar actos solidarios y tenía la intención de regalar USD 50 mil cada semana de forma aleatoria.

Así, uno de los momentos que se volvieron virales sucedió en Cancún, Quintana Roo, donde el artista se acercó a la casa de una familia y le ofreció una estrafalaria cantidad de dinero.

“Queremos darle un millón de pesos. Paisita, esto es para usted y su familia. Es todo suyo, paisita”, se le escucha decir en la grabación, mientras saca los fajos de dinero ante la sorpresa de los mexicanos que empezaron a llorar de la emoción.

Otro clip que se viralizó fue cuando 6ix9ine acudió a Ecuador y repartió la misma cantidad de dinero entre varias personas y familias de pocos recursos en la región.