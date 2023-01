“Disfruta tu regalito”: Mujer denunció acoso sexual en autobús de Colombia… pervertido dejó semen en su pantalón

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Hay indignación en redes sociales luego de que una joven denunciara que, en la noche del 26 de enero, cuando se movilizaba en un bus de TransMilenio en Colombia, fue víctima de acoso sexual por parte de otro pasajero. La situación se dio dentro de un articulado que, según la víctima, “estaba muy lleno” y un hombre dejó el pantalón de la mujer untado de semen.

Por Infobae

La víctima se llama Silvana y publicó la situación en su perfil de Twitter provocando gran cantidad de respuestas de indignación y, peor aún, de muchas mujeres que señalan también haber pasado por lo mismo en el sistema de transporte público. Detalló que todo ocurrió a eso de las 7:30 de la noche, cuando se bajó en una estación de la Troncal Américas y escuchó que un sujeto le gritó algo.

“Me bajé del TransMilenio y antes de que se cerraran las puertas un tipo grita ‘que disfrute su regalito’. Yo escuché, pero no paré bolas porque no pensé que me hablara a mí, luego fue que me di cuenta, tenía el pantalón empapado”, empezó su relato la joven en su publicación.

Agregó que cuando se revisó el pantalón notó que las palabras del hombre sí iban dirigidas a ella, “‘el regalito’ era el semen que me había dejado en mi pantalón”. Tras darse cuenta de lo que había sucedido, Silvana señaló que no pudo reaccionar, puesto que con lo lleno que iba el bus no se dio cuenta de lo que hacía el hombre y cuando se bajó no le vio la cara.

Ante el impacto, la joven víctima expresó “qué asco, que impotencia. Honestamente el TransMilenio iba tan lleno que en el momento no me di cuenta. No le vi la cara, nada que hacer”. Según esto, hacer una denuncia formal a este “desgraciado” será mucho más complicado para la joven, pues no sabe cómo identificar al sujeto.

La situación ha indignado a la comunidad virtual, quienes se han encargado de viralizar la denuncia de Silvana para que las autoridades locales accionen un plan de atención a la joven y medidas que eviten que más mujeres pasen por esto en el sistema de transporte público.

La misma víctima expresó que ante este momento que vivió “tengo mucha rabia de que ser mujer sea tan difícil en este mundo, lo único que queda de consuelo es que ‘no pasó nada más’, pero es que nada debió pasar en primer lugar” y agradeció a las personas que leyeron y compartieron su historia, porque finalmente hacerla pública le ayudaría a “liberar lo que estoy sintiendo”.

Ante la cantidad de personas reaccionando a la historia de Silvana, las autoridades de la ciudad se pronunciaron pidiéndole a la joven que se comunicara con ellos para activar un debido proceso para este caso. “¡Inadmisible que esto suceda! Podemos activar la ruta de Género para proceder a la denuncia y con ello la verificación de cámaras que permita a las autoridades avanzar en investigación, identificación y búsqueda”, le respondieron a la joven desde la cuenta oficial de TransMilenio.

De la misma forma, la Secretaría de la Mujer le escribió a la víctima pidiendo sus datos para iniciar un debido proceso de atención. Todavía se desconoce cómo avanza el proceso, como respuesta a usuarios de la red social preguntando por cómo iba la denuncia en TransMilenio, Silvana respondió que “me dicen que les escriba para ver cámaras. Pero les escribí y no responden, imaginable”.