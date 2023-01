Messi habla por primera vez después de ser campeón del mundo: Yo sabía que Dios me iba a regalar un Mundial, lo sentía

Posteado en: Deportes, Titulares

El astro rosarino le concedió una entrevista a Andy Kusnetzoff en París en la que se refirió a la histórica conquista con la Selección.

Por infobae.com

Desde el 18 de diciembre de 2022, la vida de Lionel Messi cambió para siempre. A pesar de haber conquistado la mayoría de los logros como futbolista, y tras ganar la Copa América en Brasil con la selección argentina, al astro rosarino le faltaba algo. Y eso era consagrarse en un Mundial. Finalmente, en su quinto intento pudo levantar el trofeo de la Copa del Mundo con el combinado nacional.

Después de disfrutar de una celebración histórica en Argentina, Messi regresó con su familia a París y a pocas horas de haber jugado con el PSG en el empate ante el Reims, Leo habló por primera vez luego de ser campeón del mundo. Y lo hizo en una entrevista que le concedió a Andy Kusnetzoff en la capital de Francia. “Siempre le agradezco a Dios. Yo sabía que me iba a regalar un Mundial, no sé, lo sentía”, dijo Messi en uno de los adelantos que se publicaron en el programa Perros de la Calle en relación a su pedido para poder celebrar el máximo título que puede conseguir un jugador. “Por suerte se dio lo que tanto soñamos. Por suerte se dio al final. Desde ese día cambió todo para mí. Ahora lo podemos decir”, sumó Leo.

Por su parte, también pusieron al aire un audio en el que habló de lo que fue ver los festejos en Argentina tras la consagración en Medio Oriente. “Fue una locura, la felicidad de la gente, gente grande, chicos, de todas las edades. La felicidad que tenían era inexplicable”, agregó el histórico número 10 de la selección argentina.

En la previa de la entrevista completa, el conductor dio detalles de cómo se produjo el reencuentro con el actual futbolista del PSG. Contó que recibió un llamado de Marcelo Méndez, el director de comunicación de Messi, quien lo invitó formalmente a viajar a París para entrevistar al jugador surgido en la cantera de Newell’s.

Las mejores frases de Lionel Messi:

La copa que levantó y no era la original: “No sé porque hubo quilombo con la Copa. Levanté la buena y después en los festejos hubo medio lío. No sabíamos si era la verdadera o no, pero ya había sido el primero junto a mis compañeros. Es pesadita”.

Cómo vivió los festejos: “Lo comentaba con los chicos, creo que lo dije antes de que pase. Todo lo que imaginaba iba a ser chico al lado de lo que realmente iba a pasar y así fue. Fue algo mucho más de lo que había imaginado, lo que fue con la gente, sensaciones mías, de mi familia, de Argentina. Fue mucho más de lo que imaginaba y eso no era poco, imaginarse ser campeón del mundo. Era algo grande y fue más todavía”.

Los deseos del mundo para que gane el Mundial: “Obviamente cada uno deseaba primero que su país sea campeón y a medida que iban quedando afuera iban con Argentina porque deseaban que yo sea campeón del mundo. Fue algo que escuché durante mucho tiempo, antes de que arranque también. Más allá que cada uno iba con su país, la gente quería que yo lo gane. Creo que nunca se dio una cosa así, toda esa energía hizo que al final se dé”.

El ritual con Antonela antes de la final: “La verdad que seguimos un poco más o menos lo que hicimos lo del Mundial. Hablábamos antes de irnos a dormir, sin tocar el partido o nada especial. Hicimos la rutina de siempre, de cada día antes de los partidos o los dos, tres días que repetíamos lo mismo. Estaba muy tranquilo, dormí muy bien, durante todo el Mundial estaba muy relajado, sentía que estábamos bien, que yo estaba bien, que estábamos haciendo todo para que se dé y tenía una tranquilidad muy grande. Pude dormir bien y no tuve la ansiedad esa de querer que llegue el partido. Bah, sí pero lo supe manejar muy bien”.

Messi y Di María con una réplica del trofeo durante los festejos (Photo by Gustavo Pagano/Getty Images)

El gesto de “ya está” con su familia: “Que se había terminado después de tanto tiempo, tanto sufrimiento porque hubo tiempos en lo que sufrí mucho con la selección. Muchas decepciones, siempre haber estado tan cerquita y que nunca se dé. Recibí durante mucho tiempo críticas de todos los colores y sé que mi familia sufría igual que yo o más. Siempre querían demostrarme que estaban enteros, que estaban fuertes. Pero yo sé que por dentro estaban sufriendo muchísimo no sólo porque no se daba sino por las cosas duras que dijeron hacia mi persona, que sobrepasaban lo futbolístico. Eso era lo que realmente me molestaba y me dolía. Era como cerrar el círuclo. Ganamos la Copa América, ganamos el Mundial, ya está. No queda nada, se terminó”.

El festejo con los empleados de AFA: “Tengo una relación muy linda con ella, con el cocinero, con la gente que nos acompaña siempre en este tipo de competiciones. Yo desde los 18 años que estoy ahí y ellos están desde antes. Es muchísimo tiempo con muchas cosas compartidas. Ellos lo sufren y lo viven igual que nosotros. Ella estaba feliz, emocionada al igual que todos”.