Eduardo Fernández: Maduro no tiene capacidad de hacer cambios para que trabajadores tengan un ingreso digno

El presidente del Ifedec, Eduardo Fernández sostuvo que mientras Nicolás Maduro se mantenga en el poder, los empleados del sector público no podrán tener un ingreso digno, y condenó “el Gobierno tiene real para la corrupción, pero no para aumentar los sueldos”.

“Esto es una barbaridad, cómo es posible que haya dinero para lujosos restaurantes, bodegones y para la corrupción, pero no hay dinero para pagarle un salario justo a los maestros. Hoy vimos que empezó una reunión del diálogo tripartito con una comisión de la Organización Internacional del Trabajo, cosa que no veíamos desde hace 23 años; menos mal que se está retomando, pero yo creo que el problema es tan profundo que necesita un cambio muy radical. Pero el Gobierno no está en capacidad de hacer los cambios profundos que son necesarios para que los trabajadores tengan un ingreso digno”, declaró durante entrevista radial en Radio Rumbos 670 AM.

Respaldó la lucha de miles de trabajadores que este lunes salieron nuevamente a reclamar salarios dignos. “Vemos que una de las consignas es que no queremos bonos humillantes sino salarios dignos. El tema de los maestros que es el mismo de todos los trabajadores es que ganan por debajo de lo indispensable para tener una vida decente. Hay un hostilidad contra la educación, y esto es terrible porque no hay nada más importante que la educación”, aseguró. “Tengo la impresión de que este Gobierno no tiene conciencia de la importancia de la educación y por eso, maltrata a los maestros. Japón no tiene petróleo, ni acero, ni recursos naturales y es una gran potencia porque se ocupó de la educación de sus niños y los funcionarios mejor pagados en ese país, son justamente los maestros”.

El excandidato presidencial, recalcó que para que los empleados del sector público puedan tener respuesta a sus reclamos, que los han mantenido durante las últimas semanas en las calles de todo el país, tiene que reactivarse la economía, pero esto no será posible con Nicolás Maduro.

“Debe reactivarse la economía, lo contrario son mentiras, y si en alguna cosa tiene cierta razón el Gobierno es que no tiene real. Solo lo tiene para la corrupción, pero no es lo suficiente para que todos los trabajadores del sector público ganen un salario digno. Hay que tener una economía prospera, floreciente, no se puede distribuir lo que no se produce”, reflexionó.

“Y eso no es posible con Maduro porque ha perdido la confianza de la comunidad financiera internacional, y de quienes podrían ayudar como el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, el Fondo Monetario Internacional y todos los organismos multilaterales que podrían estar financiando, pero no lo hacen porque no le tienen confianza”.

