YouTube se une a las plataformas que reportan fallas en todo el mundo

El sitio web YouTube reportó la noche de este miércoles diversas fallas en su plataforma, así como se reportaron más temprano en otras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter.

Por lapatilla.com

La web Down Detector registró este 8 de febrero que los usuarios realizaron más de 65 mil reportes poco después de las 8 de la noche.

El observador de Internet NetBlocks también alertó en Twitter de las fallas en YouTube con una captura donde la pestaña de inicio de los usuarios no carga.

? Note: YouTube is currently experiencing international outages; incident not related to country-level internet disruptions or filtering #YouTubeDown pic.twitter.com/cUOIjsx6Ot

— NetBlocks (@netblocks) February 9, 2023