La MLB permitirá a los lanzadores hacer sus propias señales (VIDEO)

La Major League Baseball permitirá que los lanzadores en los Entrenamientos de Primavera, utilicen muñequeras para señalar al receptor el tipo de lanzamiento a ejecutar.

Por meridiano.net

A partir del 24 de febrero cuando comiencen los juegos de exhibición en la Liga Cactus, se llevará a cabo el experimento.

Forma parte del sistema PitchCom que a los equipos de MLB se les permitió emplear la temporada anterior, cuando los receptores podían presionar botones en sus muñequeras para solicitar rectas, curvas, slider y muchos lanzamientos más. El lanzador luego escucharía la solicitud con un auricular dentro de su gorra.

Tune into the Desert Invitational Feb 17-19 on MLB Network for a first look at top colleges using the new, compact, easy-to-read PitchCom wrist display. Tennessee, Michigan, Arizona and Michigan State should be putting it into action. A raw video of the system is below. #baseball pic.twitter.com/qlpuWS555o

— PitchCom (@PitchCom_Sports) February 12, 2023