“Welcome to Derry”, la esperada precuela de “It”, llegará en el 2024

Esta nueva producción corre a cargo de Jason Fuchs, Brad Kane, Andy y Barbara Muschietti, los responsables de las últimas dos películas

It (Eso) es un icónico film basado en la obra de Stephen King que fue llevado al cine en el año 1990 por primera vez. Luego en 2017 llegó un remake de la mano del director argentino Andy Muschietti y dos años más tarde arribó It: capítulo Dos con la continuación de la terrorífica historia. Posteriormente, desde junio de 2022 se conoció que una nueva producción relacionada en forma de serie estaría en desarrollo y se titularía Welcome to Derry. Ahora es oficial que todo va viento en popa y sus directores de la película están confirmados en el proyecto.

El nuevo título corre a cargo de Jason Fuchs, Brad Kane, Andy y Barbara Muschietti, y conforma una serie precuela de las películas originales. Andy será el director del episodio piloto y también estará a cargo de la producción ejecutiva. Por su parte, Fuchs y Kane ejercerán como showrunners. Warner Bros. Television es la compañía que la produce y HBO Max será su distribuidora.

Lo que han dicho las voces más importantes detrás del proyecto

Stephen King, creador del misterioso y emocionante universo de It, ha celebrado la puesta en marcha del proyecto, mencionando que le emociona que la historia de Derry continúe “y me alegra que Andy Muschietti vaya a supervisar las aterradoras festividades, junto con un grupo de genios que incluye a su talentosa hermana, Barbara. ¡Globos rojos por todas partes!”, proclamó el ilustre escritor.

Asimismo, los hermanos Muschietti han comentado que están impacientes por compartir las profundidades de la novela de Steve, “con todo su corazón, humor, humanidad y horror”, agregaron.





Por su parte, Sarah Aubrey, jefa de contenidos originales de HBO Max expresó que están más que encantados de seguir adelante con la franquicia, de la mano de los brillantes hermanos Muschietti, Fuchs y Kane. “Esta precuela ampliará el lienzo narrativo de It y adentrará a los fans en la terrorífica y fascinante ciudad de Derry”, dijo.

En cuanto a la trama de Welcome to Derry, por el momento se desconoce si los miembros anteriores del elenco de las películas aparecerán en la serie. Al parecer este nuevo programa se tiene en mente desde 2019, año en que se lanzó la secuela de It. Así que es necesario esperar un poco más para conocer más detalles.