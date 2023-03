El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 1 de marzo de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Si a alguien no le gusta cómo llevas tu vida ¿que te importa? Es su opinión y lo ve de acuerdo a sus limitaciones, no a las tuyas. Vive tu vida a tu ritmo y a tu manera, sin que te afecte el que dirán ni si serás aprobado o no. Al final la vida es sólo una y la tuya la vives tú.

Tauro

Acepta y agradece todo, sea bueno o malo, porque lo que sucede es para aprender y para crecer. Si fue positivo, que venga mil veces, pero mejor, y si no lo fue, que quede atrás, como una experiencia o en el olvido, tú decides, pero procura no volver a pasar otra vez por lo mismo.

Géminis

Hay más ruido interno del que puedes manejar, de ese que te atormenta tanto que no puedes dejar de pensar. Sin darte cuenta vives en un saboteo constante, pensamientos que en algunos casos te hacen sentir culpable, y en otros, hacen que cuestiones tus decisiones y acciones, que dudes y desconfíes de quienes te rodean y de todo lo que sucede, que te paralices o detengas en detalles sin importancia. No les des poder ni ahora ni nunca.

Cáncer

Antes de criticar a alguien, mírate al espejo. Tu reflejo siempre te dirá quien eres. Mira más allá, a través de tus propios ojos, en la profundidad de tu ser. Con el tiempo te darás cuenta de que muchas veces, eso que criticas es lo que no te gusta de tu propia vida. Ama lo que tienes, pero trabaja en lo que no te gusta.

Leo

Hoy podrías sentir urgencia de tomar decisiones un poco precipitadas e imprudentes y como consecuencias tirar por la borda lo que con tanto esfuerzo habías avanzado. Y es que quieres todo para ya, pero así no funcionan las cosas. Se más consciente del impacto que pueden causar tus decisiones y comienza a dar pasos más seguros y bien pensados.

Virgo

Tus caminos se abren para transitarlos con alguien más, con un amor sincero y bonito y no nos referimos al amor romántico sino al amor en todas sus formas, al amor de una madre o un padre, de un hermano, un hijo, un amigo o cualquier persona con la que exista un intercambio mutuo de amor. Juntos pueden avanzar más rápido, pero procura que ninguno arrastre o empuje al otro, solo vayan uno al lado del otro, apóyense y ayúdense a crecer.

Libra

Para atrás ni para tomar impulso. A veces miras hacia atrás y piensas: quisiera volver a esa o aquella época, o regresar con x persona, amigo o ex pareja, pero no, tal vez estuvo bien en aquel entonces, para quien eras, para tu otro yo del pasado, alguien muy diferente a quien eres hoy y cuya vida era otra. Bonito recuerdo que se debe quedar en un cajón que abras de vez en vez, pero nada más.

Escorpio

Tomate un tiempo para revaluar esa idea o proyecto que tienes en mente, darle forma, evaluar los pro y los contra y buscar como sacarlo adelante. Sin prisa pero sin pausas, lo importante es que estés claro y preparado, que tengas Togo cubierto desde el principio y hasta un plan B que oyeras implementar si algo no resulta cómo tenías previsto.

Sagitario

Cada uno es libre de decir lo que quiera, pero no lo es de ser tan franco que lastime a los demás. Ten presente que la libertad de expresión de quienes te rodean termina con tu libertad de elegir si escucharlos o no. Si alguien te dice algo que no te gusta, se claro y exige respeto. No calles ni pongas la otra mejilla.

Capricornio

Cuida un poco más tu discurso personal, lo que te dices a ti mismo y que muchas veces sabotea tus planes. Amate, cuida tus sentimientos y sobre todo, no te intoxiques con lo negativo, ni te frenes con dudas, miedos e inseguridades, puede que existan siempre, pero no puedes permitir que controlen tu vida.

Acuario

Distribuye bien tu tiempo y dedica el que necesites para hacer lo que te gusta. Eres de esos signos del zodiaco que se apegan a sus rutinas, pero puede que necesites cambiar ciertos hábitos y entre más rápido lo hagas, mucho mejor. Por ejemplo puedes levantarte más temprano y hacer ejercicios al aire libre, dejar de lado las redes sociales o Netflix y dedicar más tiempo a tus proyectos. No te imaginas lo maravilloso que te sentirás.

Piscis

Créate nuevas pequeñas metas y toma control sobre tu vida. Puede que tengas muchas ocupaciones durante el día, pero también puede que la falta de organización y el no saber establece límites haga que pierdas el tiempo en actividades que puedes delegar en otros. Y también puede que puedas utilizar tu tiempo en algo más productivo. Reorganizarte es la clave.